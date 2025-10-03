La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Vista aérea de la construcción del centro comercial de Los Olivos. C. C.

El Ayuntamiento de Cieza prepara ya el proyecto de la balsa que dará más protección a Los Olivos

La obra consiste en ampliar un depósito hasta los 150.000 metros cúbicos; está valorada en 500.000 euros pero depende de que se apruebe el presupuesto

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:43

El alcalde de Cieza, Tomás Antonio Rubio, indica que el Ayuntamiento se encuentra en la fase de redacción del proyecto para ejecutar lo antes posible ... unas obras de protección contra inundaciones del centro comercial Los Olivos, como exige la Confederación Hidrográfica del Segura. El primer edil indicó que estas actuaciones tendrán un coste que ronda los 500.000 euros.

