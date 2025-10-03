El Ayuntamiento de Cieza prepara ya el proyecto de la balsa que dará más protección a Los Olivos

El alcalde de Cieza, Tomás Antonio Rubio, indica que el Ayuntamiento se encuentra en la fase de redacción del proyecto para ejecutar lo antes posible ... unas obras de protección contra inundaciones del centro comercial Los Olivos, como exige la Confederación Hidrográfica del Segura. El primer edil indicó que estas actuaciones tendrán un coste que ronda los 500.000 euros.

La actuación que compete al Ayuntamiento ciezano, y no a los promotores del centro comercial, consiste en una balsa de laminación para los casos en los que se produzcan fuertes precipitaciones con escorrentías procedentes del barranco de Los Grajos. Los volúmenes que se retengan se canalizarán posteriormente. Dicha balsa tendrá una capacidad de 150.000 metros cúbicos. El alcalde explicó a LA VERDAD que los trabajos consistirán en aumentar la capacidad de una balsa que ya existe en la estación depuradora de aguas residuales.

Recalcó que las obras se ejecutarán de forma inmediata, una vez aprobado el proyecto, y estima que la ejecución no llevará mucho tiempo. La clave está en que se pueda aprobar el presupuesto municipal el próximo día 22, con el fin de disponer del medio millón de euros que hay consignados para las obras. En caso contrario, y si prospera la moción de censura contra el alcalde del PP, tendría que ser el próximo equipo de gobierno el que se haga cargo de la situación.

Tomás Rubio apunta que el Ayuntamiento sabía perfectamente que tenía que acometer estas obras, las cuales fueron analizadas en la reunión que mantuvo recientemente con el presidente de la Confederación, Mario Urrea, y que si no se han llevado a cabo hasta ahora se debe a que el presupuesto municipal sigue sin aprobarse. Las cuentas están prorrogadas desde 2022, precisa. Defendió el día anterior que las instalaciones han podido abrir con declaraciones responsables, como ocurre con otros negocios. «No es que exista una situación de ilegalidad, sino que falta acometer una actuación necesaria para dar seguridad al conjunto de la zona», dijo.

«Una buena inversión»

Señala que el proyecto del centro comercial de Los Olivos viene del anterior equipo de gobierno, y que el actual siguió adelante con el plan al tratarse de «una buena inversión para el municipio». y para dinamizar la economía de la zona. Destaca que da empleo a 500 personas y que ya está en marcha la segunda fase.

En relación a la empresa promotora, Tomás Rubio indica que esta ha ejecutado las obras contra avenidas que estaban a su cargo, como la canalización de una rambla. La promotora recalca en este sentido que cumple la legalidad. La advertencia del presidente de la CHS de que no se estaba cumpliendo el reglamento de dominio público hidráulico iba dirigida a las medidas que aún no ha ejecutado el Ayuntamiento.