Asistentes a la inauguración del centro comercial Los Olivos, el pasado 12 de septiembre. LV

La empresa del centro comercial Los Olivos de Cieza insiste en que cumple con la legalidad

Certain SL asegura que «no ha dejado de ejecutar las medidas contra inundaciones que le han sido exigidas»

LA VERDAD

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:59

Certain SL, propietaria de la parcela del Centro Comercial Los Olivos y promotora del mismo, insistió este jueves en que «no incumple ninguna legalidad ni ... ha dejado de ejecutar las medidas contra inundaciones que le han sido exigidas». En un comunicado, la empresa reiteró que «cumple con todas las medidas» exigidas por el Ayuntamiento de Cieza y la Comunidad Autónoma; y que el Consistorio le dio las autorizaciones de edificación, sin condicionarlas a medidas correctoras del «riesgo de inundaciones».

