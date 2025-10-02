La empresa del centro comercial Los Olivos de Cieza insiste en que cumple con la legalidad

Certain SL, propietaria de la parcela del Centro Comercial Los Olivos y promotora del mismo, insistió este jueves en que «no incumple ninguna legalidad ni ... ha dejado de ejecutar las medidas contra inundaciones que le han sido exigidas». En un comunicado, la empresa reiteró que «cumple con todas las medidas» exigidas por el Ayuntamiento de Cieza y la Comunidad Autónoma; y que el Consistorio le dio las autorizaciones de edificación, sin condicionarlas a medidas correctoras del «riesgo de inundaciones».

Añadió que «la Confederación Hidrográfica del Segura» emitió un informe donde «reconocía que el ámbito de actuación urbanística del Sector no afecta al dominio público», ni está «en zona de policía» de cauces. Agregó que cualquier obra fuera del sector debe hacerla «la Administración competente, nunca la Junta de Compensación ni el promotor».

Este jueves LA VERDAD publicó que según el presidente de la CHS, Mario Urrea, el centro está «en una situación de ilegalidad», por el incumplimiento del reglamento del dominio público hidráulico, pues se inauguró en septiembre sin que el Consistorio construyera una balsa de laminación. El alcalde, Tomás Rubio, dijo que se hará «de manera inmediata».