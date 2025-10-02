La CHS avisa de que el nuevo parque comercial de Los Olivos de Cieza incumple la legalidad al carecer de medidas contra inundaciones

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, ha indicado que el nuevo parque comercial de Los Olivos de Cieza ... se encuentra «en una situación de ilegalidad» por incumplir el reglamento de dominio público hidráulico, ya que las instalaciones se han inaugurado sin que se hayan ejecutado las medidas de protección y las balsas de laminación para hacer frente a los efectos de posibles inundaciones. En este sentido, la CHS apremia al Ayuntamiento ciezano a que acometa las obras lo antes posible. En declaraciones a LA VERDAD, Mario Urrea indica que están estudiando las medidas jurídicas ante este incumplimiento, que puede derivar en una actuación de la Fiscalía.

Al ser preguntado sobre el papel de los municipios frente a las inundaciones, el presidente de la CHS expone la «preocupación» que existe en el organismo de cuenca «porque se está detectando que en algunos casos los ayuntamientos no están siendo muy vigilantes» en exigir a los promotores las medidas de protección antes de acometer determinados desarrollos urbanísticos. En ciertos casos, son los propios ayuntamientos los responsables de las actuaciones. «Hemos tenido un ejemplo muy claro hace poco en Cieza, donde se había abierto un centro comercial en el cual la Confederación dijo en sus informes que había que realizar unas medidas de protección, una serie de balsas que laminaran. No se han hecho, y se ha inaugurado», señala en referencia a Los Olivos. «La Confederación está estudiando qué medidas jurídicas tiene que desarrollar ahora, porque ha habido un incumplimiento de legalidad».

Al ser preguntado qué tipo de medidas puede tomar la CHS, Urrea indica que al final «podremos terminar en Fiscalía por delito urbanístico y los responsables tendrán que asumir su responsabilidad. No sé si el fiscal puede plantear alguna medida cautelar previa, pero tenemos el ejemplo de Bonaire en Valencia hace muy poco», señala en referencia al centro comercial inundado por la dana del año pasado.

«No entiendo que determinadas administraciones todavía no tengan claro que tienen que ser ellos los garantes de la seguridad de sus vecinos», recalca. «Lo primero que tendrán que hacer son las obras. Y en tanto en cuanto, no sé qué medidas deberán de articular, porque ya digo, desde el punto de vista del reglamento, está en una situación de ilegalidad».

El nuevo parque comercial y de ocio Los Olivos de Cieza se inauguró el pasado 11 de septiembre, con el objetivo de crear unos 500 puestos de trabajo en su primera fase con la instalación de una treintena de firmas. Los promotores han invertido 50 millones de euros. En una segunda fase incluirá un centro logístico y una zona residencial. El complejo está situado en el acceso Cieza Centro de la autovía, y tiene próxima la Sierra de Ascoy. Es el primero de estas características que se proyecta en el norte de la Región y el sur de Albacete, con un radio de influencia para captar posibles usuarios alcanza los 40 kilómetros.

Reunión en la Confederación

El pasado día 23, el presidente de la CHS mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Cieza, quien solicitó información sobre algunas zonas inundables del municipio de modo que se pueda llevar a cabo un mejor planificación y ordenamiento del territorio.

El primer edil informó tras la reunión que el Ayuntamiento de Cieza se comprometió a ejecutar las obras de una balsa de laminación de aguas en la parte superior del Barranco de los Grajos, en la sierra de Ascoy, con objeto de «apaciguar las avenidas» y evitar el retorno de inundación en el sureste de la ciudad, establecido en unos 500 años. El proyecto está ya previsto para su ejecución una vez que se aprobaran los Presupuestos municipales.