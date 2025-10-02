La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Asistentes a la inauguración del centro comercial Los Olivos, el pasado 12 de septiembre. LV

La CHS avisa de que el nuevo parque comercial de Los Olivos de Cieza incumple la legalidad al carecer de medidas contra inundaciones

Mario Urrea apremia al Ayuntamiento a ejecutar las obras de protección del centro comercial recién inaugurado, y no descarta la actuación de la Fiscalía

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Jueves, 2 de octubre 2025, 01:32

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, ha indicado que el nuevo parque comercial de Los Olivos de Cieza ... se encuentra «en una situación de ilegalidad» por incumplir el reglamento de dominio público hidráulico, ya que las instalaciones se han inaugurado sin que se hayan ejecutado las medidas de protección y las balsas de laminación para hacer frente a los efectos de posibles inundaciones. En este sentido, la CHS apremia al Ayuntamiento ciezano a que acometa las obras lo antes posible. En declaraciones a LA VERDAD, Mario Urrea indica que están estudiando las medidas jurídicas ante este incumplimiento, que puede derivar en una actuación de la Fiscalía.

