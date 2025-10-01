La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa. EP

El amago de Vox con la moción de censura en Cieza escala a nivel estatal con un firme rechazo del PP

El 'número dos' popular, Miguel Tellado, lanza un mensaje a Abascal para que impida la operación, que López Miras pone como ejemplo de la «pinza» junto al PSOE

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:14

La noticia publicada ayer por LA VERDAD, que desvelaba el amago de Vox en Cieza de pactar una moción de censura con el ... PSOE para desalojar al actual regidor, el popular Tomás Rubio, ha traspasado ya el ámbito local y se ha convertido en un asunto de alcance regional y nacional. La publicación del artículo y la difusión de esta estrategia encendieron las alarmas en el PP, que no tardó en reaccionar a través de sus principales voces. Miguel Tellado, secretario general de los populares, ironizó en redes sociales y afirmó: «Supongo que Abascal lo impedirá. Salvo que ahora presida el PSOE verde».

