El amago de Vox con la moción de censura en Cieza escala a nivel estatal con un firme rechazo del PP

La noticia publicada ayer por LA VERDAD, que desvelaba el amago de Vox en Cieza de pactar una moción de censura con el ... PSOE para desalojar al actual regidor, el popular Tomás Rubio, ha traspasado ya el ámbito local y se ha convertido en un asunto de alcance regional y nacional. La publicación del artículo y la difusión de esta estrategia encendieron las alarmas en el PP, que no tardó en reaccionar a través de sus principales voces. Miguel Tellado, secretario general de los populares, ironizó en redes sociales y afirmó: «Supongo que Abascal lo impedirá. Salvo que ahora presida el PSOE verde».

La repercusión también alcanzó la política regional. El presidente de la Comunidad y del PP regional, Fernando López Miras, denunció durante un foro organizado por el diario 'El Mundo', en Madrid, que en Cieza se estaban produciendo contactos entre PSOE y Vox con la finalidad de desbancar al PP. López Miras fue más allá y habló de una «pinza sistemática» entre ambas formaciones que, según sus datos, se habría materializado en más de medio centenar de votaciones conjuntas en la Asamblea Regional.

El trasfondo de la polémica es la inestabilidad que vive el Ayuntamiento ciezano desde el rechazo a los Presupuestos presentados por el PP y la posterior pérdida de la cuestión de confianza por parte del alcalde. Por ello, Vox, a través de su concejal y portavoz en el Consistorio, Jesús Castaño, confirmó a este periódico que iba a «intentar» impulsar una moción de censura con apoyo socialista, aunque desde el PSOE regional se informó de que, hasta hace dos días, no había ninguna solicitud al respecto por parte de los socialistas ciezanos. La operación, según pudo saber esta Redacción, pasaba por elegir un candidato de consenso que dimitiera poco después para forzar una nueva investidura.

Para los populares ciezanos, «el caso es un ejemplo de las contradicciones de Vox, que presume de ser socio»

La controversia sitúa a Cieza como epicentro de una batalla política con resonancia nacional, a pesar de que las opciones de un acuerdo PSOE-Vox parecen escasas. Para el PP, «el caso es un ejemplo de las contradicciones de Vox, que presume de ser su socio preferente en muchas instituciones, mientras se abre a explorar entendimientos con los socialistas en un contexto de tensión local», confirmaron fuentes de los populares ciezanos. Para el PSOE, en cambio, el impacto de la noticia parece que ha servido para reafirmar su posición negativa a cualquier pacto con la formación de Abascal, aunque sin hacer valoraciones.

Este periódico intentó ayer hablar con el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cieza, Jesús Castaño, pero no lo consiguió. El partido desautorizó a su concejal, mientras que el responsable regional de Vox, José Ángel Antelo, lanzó un mensaje a los populares a través de la red social X: «Os veo nerviosos, especialmente en la Región de Murcia», respondiendo a Miguel Tellado.

Lo que es evidente es que lo ocurrido a nivel local en Cieza se ha convertido en munición política tanto a nivel autonómico como nacional. Y prueba de ello fue también la referencia de López Miras, amplificando el alcance de la crisis ciezana, que lleva camino de tener eco en la estrategia y el discurso de los grandes partidos en España. El jefe del Gobierno regional puso el ejemplo de que «se han debatido esta legislatura 150 iniciativas y 56 las han votado juntos PSOE y Vox; más de un tercio».