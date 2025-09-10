El alcalde de Cieza lleva hoy al Pleno los presupuestos y se asoma a una cuestión de confianza

Claudio Caballero Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:51 Comenta Compartir

El equipo de Gobierno de Cieza, del PP, lleva este jueves al Pleno los Presupuestos Municipales 2025 sin garantías de que puedan ser aprobados. Al no contar con mayoría absoluta, pues tiene nueve ediles frente a los once necesarios, precisaría de los votos a favor o de la abstención de alguno de los dos grupos de la oposición, PSOE y Vox. La sesión se celebra desde las 10 horas, con la intención de aprobar unas cuentas que ascienden a 34.357.277 euros, casi un 30% más que el anterior presupuesto, que data del año 2022.

En caso de no aprobarse el proyecto, el alcalde, Tomás Rubio, tendrá que someterse a una cuestión de confianza, tal y como establece el reglamento. De no prosperar dicha moción, la oposición tendría ya que mover ficha y presentar una moción de censura para desalojar al actual regidor.

Según el equipo de gobierno, las cuentas se caracterizan por la contención del gasto, la reducción de más del 30% en los costes políticos respecto al ejercicio anterior y un marcado carácter social y de impulso económico.

El documento prevé mejoras en los polígonos industriales de Los Prados y Ascoy, así como el arreglo de la carretera T-20, considerada un eje fundamental para la actividad económica y agrícola. Y, por primera vez, «se habilita una partida específica para bienestar animal, en coordinación con la Consejería», señalaron fuentes municipales.

Las cuentas incluyen también ayudas para familias en situación de precariedad, apoyo a los consejos comarcales y fondos destinados a la promoción y fomento del empleo. La cultura contará con el proyecto cultural Cieza Cuatro Estaciones y el acondicionamiento del recinto ferial.