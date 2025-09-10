La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tomás Rubio. LV

El alcalde de Cieza lleva hoy al Pleno los presupuestos y se asoma a una cuestión de confianza

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:51

El equipo de Gobierno de Cieza, del PP, lleva este jueves al Pleno los Presupuestos Municipales 2025 sin garantías de que puedan ser aprobados. Al no contar con mayoría absoluta, pues tiene nueve ediles frente a los once necesarios, precisaría de los votos a favor o de la abstención de alguno de los dos grupos de la oposición, PSOE y Vox. La sesión se celebra desde las 10 horas, con la intención de aprobar unas cuentas que ascienden a 34.357.277 euros, casi un 30% más que el anterior presupuesto, que data del año 2022.

En caso de no aprobarse el proyecto, el alcalde, Tomás Rubio, tendrá que someterse a una cuestión de confianza, tal y como establece el reglamento. De no prosperar dicha moción, la oposición tendría ya que mover ficha y presentar una moción de censura para desalojar al actual regidor.

Según el equipo de gobierno, las cuentas se caracterizan por la contención del gasto, la reducción de más del 30% en los costes políticos respecto al ejercicio anterior y un marcado carácter social y de impulso económico.

El documento prevé mejoras en los polígonos industriales de Los Prados y Ascoy, así como el arreglo de la carretera T-20, considerada un eje fundamental para la actividad económica y agrícola. Y, por primera vez, «se habilita una partida específica para bienestar animal, en coordinación con la Consejería», señalaron fuentes municipales.

Las cuentas incluyen también ayudas para familias en situación de precariedad, apoyo a los consejos comarcales y fondos destinados a la promoción y fomento del empleo. La cultura contará con el proyecto cultural Cieza Cuatro Estaciones y el acondicionamiento del recinto ferial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un conductor ebrio por el atropello mortal de una mujer en Murcia
  2. 2 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  3. 3 Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz
  4. 4 Protesta de interinos para exigir cambios en las oposiciones
  5. 5

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mis hijos cuando llegó el diagnóstico»
  6. 6

    Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región
  7. 7 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  8. 8 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  9. 9 El hijo del comerciante de Molina muerto a golpes en su negocio abandona la cárcel
  10. 10

    Cerrar un capítulo negro de la vida del Real Murcia o volver al pasado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El alcalde de Cieza lleva hoy al Pleno los presupuestos y se asoma a una cuestión de confianza

El alcalde de Cieza lleva hoy al Pleno los presupuestos y se asoma a una cuestión de confianza