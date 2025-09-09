La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juzgados de Cieza. Vicente Vicéns / AGM

Archivan la denuncia del alcalde de Cieza contra una edil del PSOE que lo acusó de contratar a un familiar en el ayuntamiento

«No tiene sentido denunciar a alguien por decir la verdad», asegura la concejala

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:15

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza ha archivado de manera provisional la denuncia por la vía penal presentada por el alcalde de la ... ciudad, Tomás Rubio, contra la concejala socialista Celia Montiel. La resolución judicial concluye que «no resulta debidamente justificada la perpetración de un delito», en relación con las manifestaciones de Montiel, quien acusó al regidor de no contratar a una trabajadora durante varios meses, mientras esa plaza era ocupada por un familiar del propio alcalde. Sí sigue adelante una segunda denuncia que el regidor presentó a través de la vía civil.

