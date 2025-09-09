Archivan la denuncia del alcalde de Cieza contra una edil del PSOE que lo acusó de contratar a un familiar en el ayuntamiento

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza ha archivado de manera provisional la denuncia por la vía penal presentada por el alcalde de la ... ciudad, Tomás Rubio, contra la concejala socialista Celia Montiel. La resolución judicial concluye que «no resulta debidamente justificada la perpetración de un delito», en relación con las manifestaciones de Montiel, quien acusó al regidor de no contratar a una trabajadora durante varios meses, mientras esa plaza era ocupada por un familiar del propio alcalde. Sí sigue adelante una segunda denuncia que el regidor presentó a través de la vía civil.

Montiel explicó que, durante el pleno ordinario del mes de julio, «puse sobre la mesa una obviedad que todos los ciezanos ya conocían: la sentencia del Juzgado Social nº 7 que condenaba al Ayuntamiento de Cieza a readmitir a esta trabajadora». Además, añadió: «No tiene sentido presentar una denuncia para hacerse una foto sin que exista delito. No tiene sentido hacer perder el tiempo a la Guardia Civil y a los funcionarios públicos. No tiene sentido denunciar a alguien por decir la verdad».

Por su parte, el alcalde de Cieza, Tomás Rubio, señaló que presentó dos denuncias, una por la vía penal y otra por la civil. En relación con la primera, precisó que «la resolución del Juzgado de Instrucción de Cieza indica que archiva la causa penal al no ser de su competencia, pero la denuncia civil sigue su curso».