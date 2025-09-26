Científicos conquistan al público en Murcia con el universo, la trufa del desierto y la ciberseguridad La UMU toma la plaza de la Universidad en la Noche de los Investigadores, con más de 350 actividades para acercar sus avances

Aprender el 'Abecedario del universo', «cuando el arte se encuentra con la ciencia» y cada letra se convierte «en un portal visual y conceptual hacia un fenómeno científico»; acercarse a la trufa del desierto, «un cultivo autóctono de la Región de Murcia que ayuda a proteger el suelo» en entornos semiáridos y que ha dado lugar al proyecto Turmasoil, del grupo de investigación Micología-Micorrizas-Biotecnología Vegetal de la Facultad de Biología; y sumergirse en «la ciberseguridad en un mundo hiperconectado», a través de charlas informativas organizadas dentro del proyecto Cybercamp.

Estas fueran algunas de las oportunidades de formarse y divertirse que aprovecharon este viernes en Murcia los asistentes a la Noche de Europea de los Investigadores. La Universidad de Murcia (UMU) se sumó a esta cita en la capital de la Región con cerca de 350 actividades, talleres y «experiencias para todos los gustos» en la Plaza de la Universidad.

De las seis de la tarde a las diez de la noche, hubo charlas, rutas científicas, juegos, concursos y espectáculos, en «una forma amena y participativa de conocer el trabajo del personal investigador y descubrir cómo su labor contribuye a mejorar nuestra sociedad». La UMU se unió, así, a las más de 400 ciudades europeas que celebran esta jornada de divulgación, para «acercar la ciencia y la investigación a la ciudadanía».

El IEO-CSIC, en San Pedro

Dentro de esta convocatoria internacional, en San Pedro del Pinatar investigadores y técnicos del Centro Oceanográfico de Murcia, del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ofrecieron talleres interactivos y charlas divulgativas. Mostraron el trabajo de investigación y asesoramiento científico que realizan los diferentes grupos de investigación de este centro, tanto en el Mar Menor como en el Mediterráneo.

Cuatro investigadoras del centro ofrecieron charlas sobre los tiburones y las rayas, el cangrejo azul como bioindicador, la acuicultura marina y el papel de la ostra en el Mar Menor.

