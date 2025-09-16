La CHS limpia y repara tramos de la rambla de El Albujón antes del otoño

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ultima los trabajos de recuperación de varias zonas del dominio público hidráulico en la rambla de El Albujón, ... en el término municipal de Cartagena. Lo hace en la principal época de tormentas, danas y gotas frías en todo el Mediterráneo, coincidiendo con el final del verano y la bajada de temperaturas en el inicio de otoño.

Las actuaciones comprenden desde desbroces en la zona de la desembocadura, en el Mar Menor, con la retirada de arrastres y cañas hasta la colocación de escollera en algunos puntos singulares una vez restituida la sección del cauce. La primera de esas actuaciones permite recuperar la capacidad hidráulica de la rambla en caso de avenidas y la segunda, la contención del agua dentro del cauce.

Además, según informó la CHS este lunes, se ha dispuesto a lo largo de la rambla el relleno de numerosas cárcavas. En las zonas con mayor erosión se ha rellenado y aportado material a modo de talud.

Esta actuación es una de las últimas de las obras de emergencia para reparar los daños ocasionados en la dana de hace un año

Los técnicos del organismo de cuenca también han reparado las traviesas que se vieron afectadas por la dana de octubre de 2024. Los trabajos de reparación de estas estructuras comenzaron con la preparación de superficies y el relleno de las zonas erosionadas; y continuaron con la colocación del muro de escollera y su posterior hormigonado. Esta solución es similar y complementaria a la ya empleada en otras traviesas reparadas en el pasado.

Para poder circular con maquinaria pesada por la rambla y evitar multitud de accesos se ha realizado un desbroce y retirada de sedimentos en el cauce entre los puntos de trabajo. Todo se material se ha aprovechado para el relleno de las cárcavas, la formación de taludes y la preparación de traviesas.

Inversión de 1,5 millones

Todas las actuaciones incluidas en la obra de emergencia para reparar los daños ocasionados en los cauces de la cuenca del Segura durante la dana de hace un año se han realizado en términos municipales de las provincias de Murcia y Almería, y han tenido un presupuesto base de licitación de 1.545.000 euros.

La de El Albujón forma parte junto a otras ocho declaradas de emergencia por la Confederación, con un presupuesto global de 12.768.512,4 euros.

La rambla de El Albujón es el principal cauce de drenaje del Campo de Cartagena. Recoge aguas desde la sierra de Carrascoy, las elevaciones de la zona de Fuente Álamo y de otras pequeñas ramblas que también atraviesan los términos de Cartagena y Torre Pacheco. Sus aguas desembocan en el Mar Menor.