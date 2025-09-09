Expropian fincas junto a la rambla del Albujón para prevenir riadas

Reducir la velocidad con la que bajan las aguas por la rambla del Albujón en los episodios de lluvias torrenciales para evitar inundaciones en zonas ... habitadas y frenar el arrastre de sedimentos a la laguna salada es uno de los objetivos marcados por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), dentro del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor. De forma simultánea, ha planeado la renaturalización del principal cauce de esta cuenca vertiente, para evitar desbordamientos y contribuir a la mejora de la biodiversidad.

Esta estrategia pasa por proyectos como el de «restauración ambiental y control de avenidas mediante soluciones basadas en la naturaleza en el tramo alto de la rambla del Albujón», que llevará a cabo la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Este organismo, adscrito al Ministerio que dirige Sara Aagesen, ha iniciado los trámites para la expropiación de los terrenos que serán ocupados. Las obras afecetarán a fincas de los municipios de Murcia, Fuente Álamo y Cartagena.

El organismo de cuenca sacó a información pública en agosto el listado de bienes y derechos afectados por la necesaria ocupación del suelo, para que los propietarios pudieran presentar alegaciones. Entre las fincas incluidas en el expediente hay parcelas de regadío, otras de secano (por ejemplo con almendros), otras con presencia de «matorral» y también vías de comunicación de dominio público.

Así consta en la documentación disponible en la web de la Confederación, que publicó sendos anuncios en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE). LA VERDAD solicitó hace más de dos semanas información a la CHS sobre sus previsiones respecto a este proyecto, para el que no existe una fecha de ejecución, y a otros similares. Sin embargo, desde el organismo que preside Mario Urrea no ha habido respuesta.

Según figura en el expediente administrativo, «se pretende una restauración ambiental del cauce actuando sobre las distintas presiones identificadas a lo largo de diversos tramos. Se abordarán tanto actuaciones de limpieza de residuos, como actuaciones de recuperación de la vegetación de ribera mediante plantaciones con especies autóctonas y eliminación de especies de flora exótica».

Lluvias torrenciales

Además, los técnicos de la Confederación «han localizado en los tramos prospectados tres áreas en las que, con un pequeño movimiento de tierras, se consigue recuperar el espacio fluvial, fomentando la inundación y detención temporal de los caudales en episodios ordinarios de lluvia». También se espera mejorar «el comportamiento hidráulico en el entorno» del Estrecho de Fuente Álamo y otras localidades.

Asimismo, «se contemplan otras actuaciones puntuales de mejora de las condiciones hidromorfológicas de los tramos identificados, de forma que se restablezcan los procesos naturales en el ecosistema fluvial, facilitando su recuperación natural». Las obras contribuirán a mejorar las masas de agua, «ya que un río en buen estado es capaz de adaptarse y responder con mayor eficacia ante eventos extremos como son las inundaciones y sequías».