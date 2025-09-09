La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios, en las obras de la zona de retención de aguas pluviales de Lorquí. CARM

Alcantarilla, Las Torres de Cotillas, Lorquí y San Javier ganan 'escudos' antirriadas

La Comunidad destina 14 millones a la construcción de un parque inundable, un tanque de tormentas y dos sistemas de drenaje sostenible

José Alberto González

José Alberto González

Martes, 9 de septiembre 2025, 01:32

La Comunidad Autónoma está llevando a cabo obras en cuatro municipios de la Región de Murcia, por importe de 14 millones de euros, para prevenir ... inundaciones por lluvias torrenciales. Los proyectos incluyen tanques de tormentas, parques inundables y sistemas de drenaje sostenibles, y se unen a las infraestructuras construidas en los últimos años para proteger frente a las riadas diferentes núcleos de población y espacios naturales, en especial en localidades de la cuenca del Mar Menor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  2. 2 Muere un conductor tras chocar contra un camión en Torre Pacheco
  3. 3 Interceptan en Totana a un conductor por circular 2 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-7
  4. 4

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  5. 5 Vuelven los bonos para los parkings en la Glorieta y la plaza de Europa de Murcia
  6. 6 Trump llega puntual, pero la final se retrasa 40 minutos
  7. 7

    Detenido por apuñalar seis veces a un hombre con unas tijeras tras una discusión en Murcia
  8. 8

    Concluyen las obras en el aulario de La Merced de Murcia: «Yo no cambio esto por nada»
  9. 9

    La Comunidad suprime el plan de lengua árabe para cumplir con la exigencia de Vox
  10. 10 Desmantelan dos veces en 24 horas un punto de venta de droga en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Alcantarilla, Las Torres de Cotillas, Lorquí y San Javier ganan 'escudos' antirriadas

Alcantarilla, Las Torres de Cotillas, Lorquí y San Javier ganan &#039;escudos&#039; antirriadas