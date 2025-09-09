Alcantarilla, Las Torres de Cotillas, Lorquí y San Javier ganan 'escudos' antirriadas

La Comunidad Autónoma está llevando a cabo obras en cuatro municipios de la Región de Murcia, por importe de 14 millones de euros, para prevenir ... inundaciones por lluvias torrenciales. Los proyectos incluyen tanques de tormentas, parques inundables y sistemas de drenaje sostenibles, y se unen a las infraestructuras construidas en los últimos años para proteger frente a las riadas diferentes núcleos de población y espacios naturales, en especial en localidades de la cuenca del Mar Menor.

Actualmente, están en ejecución los trabajos de edificación del tanque de tormentas de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Las Torres de Cotillas, el sistema de drenaje sostenible de Lorquí, el parque inundable de Alcantarilla y el sistema de drenaje sostenible de la Ciudad del Aire, en San Javier (finaliza en unos días», informaron fuentes de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, a preguntas de LA VERDAD.

Asimismo, recordaron que «ya se ha ejecutado la ampliación de la red de pluviales del Mojón (San Pedro del Pinatar), el tanque de tormentas de Playa Honda (Cartagena) y el tanque norte y sur de San Javier. Además, está en la fase de licitación el proyecto para la «naturalización del barranco de Las Cañadas, en Pliego. El objetivo es «disminuir el riesgo de inundación y potenciar la mejora ambiental, social y económica de la zona mediante la implementación de soluciones basadas en la naturaleza». La inversión alcanzará los 405.753,16 euros. También está en el trámite de contratación el proyecto de restauración ambiental de la rambla de Canteras y de cauces secundarios, en el municipio de Cartagena. Se trata de retener el agua ante una dana u otros episodios de fuertes crecidas del caudal, previa inversión de 2,5 millones de euros.

Santomera y Alcantarilla

La Comunidad sigue «a la espera» de que se le «facilite un punto de vertido autorizado» para el futuro colector de Santomera, que protegería a vecinos, viviendas y comercios en el entorno de la carretera de Abanilla y en la zona sur del casco urbano. Fuentes municipales indicaron que el Ayuntamiento está redactando una propuesta de convenio con la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, que en los dos últimos años ha rechazado las alternativas propuestas para la evacuación de las aguas hacia el Azarbe de Los Pérez. La Consejería también aguarda a «recibir los terrenos» para el acondicionamiento del cauce de Las Zorreras, en Alcantarilla.

Están en licitación los proyectos de restauración ambiental de la rambla de Canteras, en Cartagena, y de un barranco en Pliego

En la Consejería que dirige Sara Rubira apuntaron que el Gobierno regional trabaja «para mejorar las infraestructuras hídricas y apoyar a los ayuntamientos, con el fin de que nuestros municipios estén mejor preparados frente a lluvias torrenciales, minimizando así los riesgos y evitando daños materiales y personales».