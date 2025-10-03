La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una nueva cartografía de las preocupaciones murcianas

CEMOP

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:11

Comenta

Las principales preocupaciones de la ciudadanía de la Región de Murcia han tenido desde hace tiempo un perfil que parecía inmutable. Se trataba de ... una cartografía articulada alrededor de dos ejes primordiales que destacaban en el paisaje. Por un lado, aparecía el desempleo, como una constante estructural, y, por otro, el agua, como recurso estratégico de relevancia económica-social e incluso identitaria. Sin embargo, el apresurado discurrir del siglo XXI ha generado una profunda reconfiguración de este mapa. La sociedad murciana actual se enfrenta a preocupaciones que configuran un escenario más diversificado, complejo y multidimensional, en el que lo local se entrelaza inevitablemente con lo global.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  2. 2 Muere un peatón atropellado en Mula
  3. 3

    Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia
  4. 4 Los municipios más ricos y más pobres de la Región de Murcia: Molina de Segura vuelve encabezar la lista y hay cambio en los últimos
  5. 5

    La CHS avisa de que el nuevo parque comercial de Los Olivos de Cieza incumple la legalidad al carecer de medidas contra inundaciones
  6. 6 Raphael aplaza su concierto en Murcia previsto para el sábado
  7. 7

    El dueño de Los Churrascos se niega a retirarse: «Si no voy al restaurante, qué hago»
  8. 8 Seguimiento masivo en la Región de Murcia del paro estudiantil contra el genocidio en Palestina
  9. 9 Las viviendas asequibles que promueve la Comunidad costarán «entre 160.000 y 170.000 euros»
  10. 10

    El restaurante de Mazarrón referente por sus asados de pescado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una nueva cartografía de las preocupaciones murcianas