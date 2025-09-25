El vicepresidente de la Cámara de Cartagena se desmarca y rechaza la planta de biogás

El vicepresidente primero de la Cámara de Comercio, Jose Javier Gómez-Vizcaíno, expresó públicamente su oposición a la posible implantación de una planta de biogás en el polígono de Los Camachos ... . También propietario de una parcela en la zona, remitió a este periódico un comunicado desmarcándose de la postura oficial adoptada por la Cámara, actualmente presidida por Miguel Martínez.

En su escrito, Gómez-Vizcaíno advirtió de los riesgos que, a su juicio, conllevaría este tipo de industria, al estar catalogada como «actividad peligrosa». Según señaló, la producción y el almacenamiento de biogás representan «una seria amenaza» tanto para las empresas ya instaladas en el polígono como para las poblaciones cercanas —Los Beatos, Roche, La Aparecida, La Unión o Los Camachos— debido al riesgo de accidentes.

El representante empresarial alertó, además, de los posibles problemas derivados de la actividad de estas plantas, como la emisión de malos olores, la contaminación por gases y sustancias nocivas, o el riesgo de filtraciones que puedan afectar al suelo y a los acuíferos del subsuelo del Mar Menor, un ecosistema que calificó de «extremadamente frágil».

«Devalúa el polígono»

Gómez-Vizcaíno recordó que proyectos similares han sido rechazados en otros polígonos de la Región por la oposición de propietarios y empresarios, quienes consideran que estas instalaciones «devalúan el polígono y dificultan la llegada de nuevas inversiones». En su opinión, el emplazamiento idóneo para este tipo de industrias es el valle de Escombreras, ya consolidado como polo energético regional.

Por otra parte, subrayó la necesidad de orientar el desarrollo de Los Camachos hacia la implantación de una Zona de Actividades Logísticas (ZAL), con infraestructura ferroviaria y una Ciudad del Transporte que atienda las necesidades de crecimiento del puerto de Cartagena. «En Los Camachos lo que realmente es necesario es una ZAL que dinamice la actividad económica, no una planta que suponga un riesgo para las empresas y vecinos de la zona», concluyó el vicepresidente de la Cámara.