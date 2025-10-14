Vecinos de Villas Caravaning piden ayuda para limpiar el barro de la dana

La dana obligó a parte de los vecinos de Villas Caravaning a ser evacuados de sus viviendas ante el riesgo de riadas. Un ... momento duro que, a su regreso, les ha dejado tremendamente desolados. Con opiniones encontradas sobre si esta situación es o no es tan grave como la que produjeron las lluvias en 2019, lo cierto es que el panorama no es demasiado distinto. Las calles han quedado tomadas por completo por el barro, dejando impracticable el acceso a algunas parcelas.

El mismo día en el que volvieron a sus hogares, la cantidad de lodo era tal que ya, a través de diferentes medios, rogaron la ayuda y solidaridad de Cartagena en un llamamiento del que se hizo eco la federación vecinal Favcac. Los destrozos han hecho a muchos residentes ocasionales viajar desde sus primeras residencias para comprobar el daño que el agua ha dejado en sus muebles y electrodomésticos.

Una situación que coincide, además, en un momento en el que la mayor parte del camping continúa precintado por el Ayuntamiento. La imposibilidad de obtener beneficios del alquiler turístico dejó a la administración del recinto con pocos recursos para personal, que actualmente es el mínimo y, según los vecinos, «insuficiente» para el mantenimiento de las instalaciones.

La dirección del complejo señala que están trabajando «poco a poco» y priorizando las calles más principales

Así lo sostiene Juan García, presidente de una de las dos asociaciones de vecinos del camping. «De barro estamos muy mal y va a durar mucho tiempo», manifiesta este residente, que ruega la llegada de ayuda externa. «También ha llegado mucha gravilla hasta la misma orilla del mar», resalta.

García señala que lo primero que ha hecho la administración ha sido la limpieza del centro de transformación que da suministro eléctrico al complejo, así como la red de saneamiento. Algo que ratifica a este periódico la directora del camping, Ana Pérez, quien señala que se ha tenido que realizar dicha revisión con empresas externas. «El domingo no podían venir, pero llevan desde el lunes a primera hora trabajando».

La directora valora que es una situación «difícil», pero que está en permanente contacto con los vecinos. «Estamos actuando poco a poco. Primero, estamos limpiando las calles principales y, después, seguiremos por las transversales. Solo ha pasado un día y medio», recalca.

Pérez recuerda que, desde que se decretó el precinto parcial del camping, están bajo mínimos en personal. «Antes éramos 50 personas trabajando en invierno y ahora somos 15 entre recepción, administración y mantenimiento», señala la responsable del complejo, que pide paciencia a los residentes.