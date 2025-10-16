Una vecina de Los Chaparros, en Cartagena, denuncia a la depuradora por inundar su parcela

Decenas de enseres inservibles, más de veinte metros de vallado de la parcela en el suelo y la casa cubierta de barro. Ese es el ... resumen de la experiencia vivida por una vecina Los Chaparros, desde las lluvias torrenciales provocadas por la dana 'Alice'.

Virginia Bernal es el nombre de esta mujer que, desde hace tres años, vive en este paraje situado en las faldas de Calblanque y cuya parcela se encuentra en medio del cauce de bajada de la depuradora Edar Mar Menor Sur, a la que culpa de la mayor parte de los daños sufridos ya que, asegura, «abrieron las compuertas de la depuradora que desembocó directamente en mi casa».

De hecho, ha interpuesto una denuncia contra quienes gestionan la depuradora en la Guardia Civil. «Aquí ha llovido muchas otras veces y no ha bajado el agua como lo hizo el viernes pasado. Lo que yo quiero es que lo que han hecho esta vez no se vuelva a repetir nunca más. La fuerza con la que bajaba el agua ha desplazado palés de madera y ha derribado la valla arrancando de cuajo los postes».

Desde Hidrogea indicaron que se cumplió con el protocolo de Esamur para aliviar el agua cuando se producen fuertes lluvias

En lo referente a la cuantía de los daños sufridos en su propiedad, Virginia Bernal declaró que todavía no había podido contabilizarlo. «Ayer (por el martes) conseguí retirar el agua y entrar a las cocheras para poder vaciarlas y tratar de salvar las cosas más importantes. Una vez que se haya secado todo podré ver lo que se puede rescatar y lo que tengo que tirar».

Consultadas sobre los hechos que denuncia esta residente de Los Chaparros, fuentes de la empresa Hidrogea, que gestiona la depuradora, explicaron ayer que «existe un protocolo de Esamur para aliviar el agua de las depuradoras cuando se producen episodios de fuertes lluvias como ocurrió en este caso. Protocolo que, efectivamente, se cumplió».

Virginia Bernal cuenta con el apoyo de toda la Asociación de Vecinos de Los Chaparros, cuyo presidente, Francisco López, fue el primero que la animó a interponer una denuncia. «Esto ya ha pasado antes, lo que ocurre es que normalmente ha sido en campos y bancales y no ha trascendido más. Si no le dan una solución rápida a esta mujer, en el momento en el que vuelva a llover se va a ver en la misma situación. Yo vivo a 500 metros de ella y tengo problemas de movilidad», afirmó Francisco López.

El responsable vecinal considera que esta situación la ha provocado «la dejadez y la falta de atención. Porque, de vez en cuando, las arquetas de la depuradora se abren y desagua, sin importar en qué medida nos pueda afectar a los vecinos».

En Los Chaparros, hay en verano hasta 400 vecinos que han conseguido mejorar los servicios públicos de este paraje «a base de insistir». «Conseguimos que nos pusieran el agua con los contadores en las fachadas y que el Ayuntamiento apruebe que nos pongan alcantarillado. Lo asumirá la Dirección General de Aguas en el presupuesto del año que viene».