La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Virginia Bernal, junto a la valla arrancada por el agua. J. M. Rodríguez / AGM

Una vecina de Los Chaparros, en Cartagena, denuncia a la depuradora por inundar su parcela

La fuerza del agua derribó parte de la valla que rodea su parcela y ha provocado destrozos dentro y fuera de la vivienda

Eva Cavas

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:38

Comenta

Decenas de enseres inservibles, más de veinte metros de vallado de la parcela en el suelo y la casa cubierta de barro. Ese es el ... resumen de la experiencia vivida por una vecina Los Chaparros, desde las lluvias torrenciales provocadas por la dana 'Alice'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares
  2. 2

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  3. 3 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia
  4. 4

    Grupo Piñero planea su primera inversión en la Región de Murcia
  5. 5

    Ábalos esquiva la cárcel pese a los «ingresos irregulares» y el «creciente» riesgo de fuga
  6. 6 Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas
  7. 7 Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas
  8. 8

    Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad
  9. 9 El centro de acogida de Santa Cruz echa el cierre y trasladan solo a los menores extranjeros a cargo de la Comunidad al albergue de El Valle
  10. 10

    Los científicos confían en la resistencia del Mar Menor para «digerir» los daños por los arrastres de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una vecina de Los Chaparros, en Cartagena, denuncia a la depuradora por inundar su parcela

Una vecina de Los Chaparros, en Cartagena, denuncia a la depuradora por inundar su parcela