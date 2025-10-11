Cartagena amanece entre el barro y la calma tras una noche de lluvias torrenciales El dispositivo municipal intervino en Los Nietos, El Algar y La Manga, mientras los vecinos de Bahía Bella, Playa Honda y Mar de Cristal relatan una madrugada de mucho miedo

Jesús Nicolás Cartagena Sábado, 11 de octubre 2025, 12:07 | Actualizado 12:19h.

El litoral de Cartagena vivió durante la madrugada de este sábado una de las noches más intensas de lluvia. Tras el primer envite de la dana 'Alice', que azotó con fuerza Cartagena en la mañana del pasado viernes, los vecinos, en especial del litoral del Mar Menor, vivieron una réplica de lo ya acontecido. Según informó a primer hora de la mañana de este sábado la alcaldesa, Noelia Arroyo, «el dispositivo de emergencia, con Bomberos, Protección Civil y Policía Local, se ha centrado durante la madrugada de este sábado en las zonas donde ha llovido de manera más abundante y donde el acumulado del agua ha llegado a alcanzar los 140 litros e incluso 180 litros por metro cuadrado».

La regidora explicó que «las zonas en las que hemos tenido que intervenir han sido, sobre todo, en la zona de Los Nietos, con diferentes rescates con la veintena de bomberos y también los efectivos de Policía Local y Protección Civil que estaban en la zona». Los rescates se produjeron en calles como Marina, Escorial o Mújol. Añadió que las brigadas municipales vigilaron los caudales de las diferentes ramblas, que aumentaron pero sin llegar a desbordarse, especialmente en el entorno de Bahía Bella y La Fuensanta, donde los vecinos pudieron permanecer en sus viviendas.

La alcaldesa señaló además que «hubo que actuar en El Algar en un momento determinado a partir de las 3:30 de la mañana, cuando llovió con más intensidad, porque había diferentes avenidas y calles donde se complicó la circulación». Desde el Ayuntamiento, afirmó Arroyo, se trabaja ahora en la limpieza de calles y la recuperación de la normalidad. También se registró «una rotura en una de las tuberías de las redes de saneamiento en La Manga, en el entorno de la plaza Bohemia», donde la concesionaria ya actúa, detalló la alcaldesa. En el colegio de Los Nietos, además, fue necesario atender a siete personas rescatadas por los Bomberos y, en el pabellón de Cabezo Beaza, habilitado por el Ayuntamiento como centro de referencia para la acogida y atención a desplazados, permanecieron alojadas 34 personas.

El personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena también intervino esta madrugada en otro rescate de una persona de avanzada edad en su vivienda en la zona de Cala Reona. Así como en la evacuación de un conductor en la diputación de El Beal que quedó atrapado en su vehículo y en el derrumbe del techo del comedor de una vivienda de planta baja situada en la calle San Isidro en el barrio de Los Dolores. Este último siniestro, sin heridos pese a estar la casa habitada. Las dos personas moradoras han sido realojadas en viviendas de familiares.

«Las ramblas funcionaron bastante bien»

Tras una noche especialmente movida, Pedro García, presidente de la Asociación de Vecinos de El Algar, relató a LA VERDAD que «las ramblas funcionaron bastante bien, pero a las 3.30 horas el cauce de la rambla que baja desde La Unión se empezó a llenar. Se anegaron la avenida Filipinas y todas sus calles adyacentes hasta la plaza de Antonio Asensio, que desapareció bajo el agua». Según explicó, «casi a las 4.00 bajó la intensidad de la lluvia», y los drenajes del centro y la zona nueva respondieron correctamente.

Así amanecían este sábado las calles de El Algar AVEA

El dirigente vecinal recordó que en el plan municipal de emergencias cuentan con el pabellón y el local y centro cívico, que estaba preparado desde este viernes para recibir a posibles afectados. «A mí me avisaron el jueves, que me pidieron desde Servicios Sociales para que estuviera localizable. Afortunadamente, en el pabellón no ha sido necesario meter a nadie. Tampoco en el local social».

García añadió que, aunque bajó mucha agua desde La Unión, «he visto ocasiones peores. Por suerte, este año las ramblas estaban limpias. El mismo viernes el presidente de la junta municipal y yo estuvimos viendo sitios donde estuviera difícil el paso del agua por taponamientos y pedimos al Ayuntamiento que desatascara una zona junto a la autovía».

«Hemos pasado la noche en vela»

En Bahía Bella, la madrugada se vivió también con tensión. Su presidenta vecinal, Amparo Moreno, explicó que «hemos pasado la noche en vela, pero gracias a Dios todo va discurriendo bien desde las seis de la mañana, que ha empezado a bajar el caudal de la rambla del Albujón. Estamos cruzando los dedos para que no vuelva a subir».

Ampliar Así de cargado de agua iba el Albujón hacia su desembodura en Bahía Bella a primera hora de la mañana. AVBB

Moreno admitió que pasaron mucho miedo. «El otoño empieza ahora y esto, por desgracia, va a ser más habitual hasta que no se amplíe la rambla del Albujón». Durante horas temieron un desbordamiento: «Hoy hasta las 3.00-4.00 horas hemos pasado mucho miedo, aunque no se haya llegado a desbordar la rambla en ningún momento».

A primera hora, la presidenta pudo comprobar la magnitud del caudal: «Esta mañana, sobre las 8.00, he salido a pasear y la rambla pasa justo por debajo de los puentes, casi al máximo de su capacidad. Desde 2019 que venimos advirtiendo que no tiene capacidad y que ese cauce es insuficiente».

No obstante, valoró positivamente la respuesta municipal: «Hemos de decir que el Ayuntamiento ha actuado con bastante antelación. La alcaldesa mandó dos equipos de Servicios Sociales y la verdad que ha estado todo muy bien coordinado. Se llevaron a las personas con movilidad reducida y sin vehículo y las demás o se fueron al pabellón de Cabezo Beaza y se fueron por sus propios medios, sobre todo los que tenían otra vivienda en Los Alcázares. El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez, también ha estado muy pendiente de nosotros». La urbanización amaneció semivacía: «Esta noche en Bahía Bella nos hemos quedado muy poca gente», reconoció.

«Ha sido una pasado lo que ha caído»

Más al sur, en Playa Honda, la sensación general fue de alivio. Puri Bermejo, presidenta vecinal, resumió así lo vivido: «Ha sido una pasada de lo que ha caído y menos mal que está el tanque de tormentas». Relató que a las 2 de la mañana les sonaron los teléfonos y, aunque las calles se inundaron puntualmente, «ha drenado bien porque estaban los imbornales limpios».

Aspecto que presentaban a primera hora de la mañana las calles y la playa de Playa Honda. AVPH

Pese a la magnitud de lo acumulado en tan poco tiempo, Bermejo destacó que «para lo que ha llovido no ha pasado nada», aunque lamentó el estado del litoral: «Eso sí, la playa está fatal, con la cantidad de agua que ha caído está todo marrón».

«La playa ha desaparecido»

En Mar de Cristal, en cambio, el agua dejó más huella. Ángel Monedero, presidente de su asociación de vecinos, explicó que «lo que no había pasado con los 150 litros que cayeron el viernes, nos ha pasado esta noche. El viernes no había saltado el agua por encima de las aceras y esta noche sí. Venía mucha agua de la parte de arriba y bajaba hacia el mar una ola de agua color chocolate».

Calles embarradas y sótanos inundados en Mar de Cristal. AVMDC

La fuerza del temporal provocó arrastres y daños: «Hay mucho barro en las calles, hay mucho arrastre de vegetación porque fue impetuosa la bajada de agua. Muchos sótanos están inundados y hay mucho barro, sobre todo en los tramos finales de las calles más pegadas a la playa. He visto por lo menos ocho sótanos inundados».

Monedero criticó la retirada de la alerta meteorológica: «Lo que no sé es cómo narices quitan la alerta roja con lo que cayó anoche teniendo en cuenta lo que estaba pasando en Los Alcázares, porque lo peor fue lo de anoche». La playa, dijo, «ha desaparecido. La regenerarán en su día supongo». Y pidió rapidez en las tareas de limpieza: «También tienen que empezar a limpiar las aceras pronto porque, si no, se seca y se hace costra y luego es difícil de quitar. Ya nos pasó en 2019 y tuvimos barro para meses».

Los desalojados de Villas Caravaning regresan a sus casas A primera hora de la mañana, los evacuados, que habían sido atendidos y alojados en el polideportivo de Cabezo Beaza, regresaban a sus casas después de la inspección realizada por técnicos de Infraestructuras y de Servicios Sociales, decisión que se ha adoptado tras comprobar que los accesos estaban practicables y podían volver en condiciones de seguridad. Tan solo tres personas, vecinos de Bahía Bella y de avanzada edad, no han vuelto a sus casas al comprobarse que no era seguro para ellas. Los puntos de asistencia habilitados por el Ayuntamiento con personal de Servicios Sociales para atender a los vecinos en el colegio Félix Rodríguez de la Fuente de Los Nietos y en Los Urrutias ya han cerrado sus puertas, una vez que ha pasado el peligro en la zona. Desde las 8.00 de la mañana, el nivel de alerta ha bajado a amarillo, hasta la medianoche de hoy sábado.