Los sindicatos del metal cargan contra el «irrisorio» plus que ofrece la patronal Los trabajadores de la industria auxiliar señalan que, tras las primeras reuniones, todavía se hayan lejos de alcanzar un acuerdo

Eva Cavas y Jesús Nicolás Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:09

La última reunión de septiembre de la Mesa Técnica del Plus de Astillero terminó este viernes con un desencuentro entre la patronal del metal, representada por la Fremm, y los sindicatos UGT y CC OO. Las centrales sindicales consideran «ridícula» la propuesta económica planteada por los empresarios, al entender que ni responde a las expectativas de la plantilla ni reconoce el sacrificio que, dicen, vienen arrastrando los trabajadores de la industria auxiliar de Navantia en Cartagena.

Antonio Conesa, portavoz de la Unión de Empresas Auxiliares, fue tajante tras la cita. «Hoy por fin han puesto encima de la mesa una cantidad económica, aunque es muy ridícula, irrisoria. Nos vamos con sabor agridulce por esa cantidad y por las condiciones que han puesto, que sea absorbible y compensable. Eso no lo queremos bajo ningún concepto».

Los sindicatos recalcaron que la propuesta patronal, además de insuficiente, deja fuera al personal de los talleres que trabajan en los polígonos industriales para Navantia, un punto que consideran «inaceptable». Conesa advirtió de que este planteamiento «lo único que puede traer es que la gente, como es lógico, se vuelva a cabrear».

La negociación llega después de un verano marcado por la tensión laboral. En julio, una huelga convocada por UGT y CSIF, que dejó varios detenidos por altercados y hasta una huelga de hambre, fue desconvocada de manera temporal con el compromiso de abrir un espacio de diálogo en septiembre. Aunque en aquel momento CCOO se desmarcó del paro, ahora se sienta en la mesa junto a UGT, como firmantes del convenio de la industria auxiliar vigente, defendiendo de manera conjunta la misma propuesta.

Ambas organizaciones mantienen como línea roja la exigencia de un plus de 33 euros diarios, «para todo el mundo que entre al astillero o que realice trabajos fuera del astillero para el astillero, y que no sea ni absorbible ni compensable». Según Conesa, esa cifra es la única que puede desbloquear un conflicto que amenaza con recrudecerse si no hay avances reales. Las partes volverán a verse en la primera o segunda semana de octubre.