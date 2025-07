La huelga del metal afronta su semana clave con división interna en Cartagena

Desde que las negociaciones con la patronal volaran por los aires, la huelga en el sector del metal entró en otra fase. UGT se enroca ... en sostener los paros mientras no se ceda en su pretensión de que haya un plus de astillero para todos los trabajadores y actualizable. Pero, según apuntan fuentes sindicales a este periódico, habrían empezado a surgir voces que discuten la conveniencia de seguir con los paros cuando ya se cumple casi un mes de huelga y los bolsillos de los trabajadores ya empiezan a temblar.

Algunos trabajadores pidieron que esta próxima semana se vote en asamblea si desconvocar la huelga, pero, apunta el portavoz de la Unión de Empresas Auxiliares, Antonio Conesa, «seguramente no se haga. Por unos pocos. El que quiera entrar a trabajar que entre», remachó.

Todo sucede en una semana en la que ha circulado entre las aplicaciones de mensajería un vídeo donde el presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación, Fulgencio Sánchez, animaba a un grupo de trabajadores, antes de la reunión con la Fremm, a romper cristales e iniciar una huelga de hambre –como finalmente se hizo– para captar la atención de los medios de comunicación. También circuló una hoja de firmas para pedir la desconvocatoria de la huelga.

Las fuentes sindicales consultadas dicen sentirse «en cierto modo engañados», mientras que desde el entorno empresarial señalan a este diario que los sindicatos convocantes no son «representativos» y que «la mayoría de trabajadores, con los pluses, cobra por encima de convenio». Desde CC OO, por su parte, su portavoz, Enrique Bruna, critica la postura de UGT. «La actitud que tuvieron no fue de negociar, sino de imponer», criticó el sindicalista, que urgió a UGT a volver a sentarse a la mesa para conseguir a un plus de astillero con arreglo a la formación y categoría profesional de cada trabajador.