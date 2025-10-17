La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El trono del Cristo Resucitado en la procesión de este año. P. Sánchez/ AGM

El Resucitado invita a los cartageneros a sumarse a la Magna Procesión de Murcia por el Jubileo

En ella se darán cita el 15 de noviembre catorce imágenes devocionales de distintos municipios de la Diócesis

Eva Cavas

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:08

Comenta

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado será la encargada de representar a la Semana Santa de Cartagena en la Magna Procesión que se celebrará en Murcia el próximo día 15 de noviembre. «Se ha elegido a la Cofradía del Resucitado, pero entendemos que es algo extensible a toda la ciudad. Representamos a toda Cartagena y a su Semana Santa», indicaron fuentes de la Cofradía.

Precisamente en aras de que esta representación sea lo más plural posible, el Resucitado ha invitado a toda la ciudadanía a unirse a este cortejo y participar como portapasos de su titular.

Los únicos requisitos son que los interesados en participar sean mayores de edad y tengan una altura media de entre 1,40 y 1,70 metros desde el hombro, de forma que se pueda tallar el trono y la altura del mismo esté lo más unificada posible.

Las personas que se unan al Resucitado participarán como portapasos en el traslado del Cristo Resucitado desde la iglesia de San Antolín hasta la Catedral de Murcia, que será el mismo sábado 15 de noviembre a las 9.45 horas, así como en la Magna Procesión Jubilar, que partirá a las cinco de la tarde desde la Catedral para terminar en la plaza del Cardenal Belluga, con posterior traslado de regreso a San Antolín.

También se ha establecido un protocolo de vestimenta que incluye traje de chaqueta y pantalón oscuro, camisa blanca, zapato negro plano y de vestir, así como una corbata o pañuelo conmemorativo de la Cofradía, que se entregará a los participantes junto con la acreditación.

Los interesados deberán aportar un donativo de 10 euros y tendrán incluido tanto el autobús de ida y de vuelta como la comida del mediodía.

Catorce pasos de Semana Santa de diferentes municipios pertenecientes a la Diócesis de Cartagena se darán cita ese día en las calles de la ciudad de Murcia.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  2. 2

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  3. 3

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  4. 4 Las redes de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar comienzan a recibir agua limpia
  5. 5 Los Alcázares pide a la Mancomunidad la compensación de daños a vecinos y empresarios por el corte de agua
  6. 6 El restaurante que se ha impuesto como referente en el puerto de Cartagena
  7. 7 Los trenes de Cercanías y Media Distancia entre Murcia y Alicante se verán afectados por obras este fin de semana
  8. 8 Nuevos nombramientos del obispo de la Diócesis de Cartagena
  9. 9 El delegado del Gobierno reconoce que «está encima de la mesa» el cierre del cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos de Lorca
  10. 10

    Desbloquean el proceso para adjudicar el bulevar del soterramiento en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Resucitado invita a los cartageneros a sumarse a la Magna Procesión de Murcia por el Jubileo

El Resucitado invita a los cartageneros a sumarse a la Magna Procesión de Murcia por el Jubileo