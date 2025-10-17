El Resucitado invita a los cartageneros a sumarse a la Magna Procesión de Murcia por el Jubileo En ella se darán cita el 15 de noviembre catorce imágenes devocionales de distintos municipios de la Diócesis

Eva Cavas Viernes, 17 de octubre 2025, 00:08

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado será la encargada de representar a la Semana Santa de Cartagena en la Magna Procesión que se celebrará en Murcia el próximo día 15 de noviembre. «Se ha elegido a la Cofradía del Resucitado, pero entendemos que es algo extensible a toda la ciudad. Representamos a toda Cartagena y a su Semana Santa», indicaron fuentes de la Cofradía.

Precisamente en aras de que esta representación sea lo más plural posible, el Resucitado ha invitado a toda la ciudadanía a unirse a este cortejo y participar como portapasos de su titular.

Los únicos requisitos son que los interesados en participar sean mayores de edad y tengan una altura media de entre 1,40 y 1,70 metros desde el hombro, de forma que se pueda tallar el trono y la altura del mismo esté lo más unificada posible.

Las personas que se unan al Resucitado participarán como portapasos en el traslado del Cristo Resucitado desde la iglesia de San Antolín hasta la Catedral de Murcia, que será el mismo sábado 15 de noviembre a las 9.45 horas, así como en la Magna Procesión Jubilar, que partirá a las cinco de la tarde desde la Catedral para terminar en la plaza del Cardenal Belluga, con posterior traslado de regreso a San Antolín.

También se ha establecido un protocolo de vestimenta que incluye traje de chaqueta y pantalón oscuro, camisa blanca, zapato negro plano y de vestir, así como una corbata o pañuelo conmemorativo de la Cofradía, que se entregará a los participantes junto con la acreditación.

Los interesados deberán aportar un donativo de 10 euros y tendrán incluido tanto el autobús de ida y de vuelta como la comida del mediodía.

Catorce pasos de Semana Santa de diferentes municipios pertenecientes a la Diócesis de Cartagena se darán cita ese día en las calles de la ciudad de Murcia.