Residentes en Isla Plana denuncian una sucesión de robos en viviendas

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:19

La Asociación de Vecinos de Isla Plana ha alzado este semana la voz para denunciar que, desde comienzos de este mes de septiembre, se han sucedido hasta seis robos en viviendas de distintas urbanizaciones de este punto del litoral oeste cartagenero.

Según señala la presidenta de la entidad vecinal, Paqui Plazas, los cacos accedieron en todos las casos por la noche y a través de los porches y terrazas de las casas con el objetivo de robar objetos tales como «bicicletas, patinetes, tablas de pádel surf, botellas de butano y diferentes objetos de baúles». Plazas reclamó un refuerzo de la vigilancia policial para impedir que se vuelvan a repetir sucesos de este tipo.

Este periódico preguntó al Ayuntamiento si la Policía Local tenía constancia de estos robos en viviendas. Fuentes municipales remitieron a este diario a la Guardia Civil, en tanto que es el puesto de Puerto de Mazarrón el encargado de dar cobertura a Isla Plana.

Por su parte, portavoces oficiales del instituto armado señalaron a preguntas de LA VERDAD que no tenían tampoco constancia, no descartando que las víctimas no hayan presentado denuncia. En este sentido, los agentes animaron a los vecinos a que, en caso ver sus domicilios asaltados, lo pongan rápidamente en conocimiento de las autoridades para su debida investigación.