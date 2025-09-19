La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la calle Mayor de Isla Plana. J. M. Rodríguez/ AGM

Residentes en Isla Plana denuncian una sucesión de robos en viviendas

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:19

La Asociación de Vecinos de Isla Plana ha alzado este semana la voz para denunciar que, desde comienzos de este mes de septiembre, se han sucedido hasta seis robos en viviendas de distintas urbanizaciones de este punto del litoral oeste cartagenero.

Según señala la presidenta de la entidad vecinal, Paqui Plazas, los cacos accedieron en todos las casos por la noche y a través de los porches y terrazas de las casas con el objetivo de robar objetos tales como «bicicletas, patinetes, tablas de pádel surf, botellas de butano y diferentes objetos de baúles». Plazas reclamó un refuerzo de la vigilancia policial para impedir que se vuelvan a repetir sucesos de este tipo.

Este periódico preguntó al Ayuntamiento si la Policía Local tenía constancia de estos robos en viviendas. Fuentes municipales remitieron a este diario a la Guardia Civil, en tanto que es el puesto de Puerto de Mazarrón el encargado de dar cobertura a Isla Plana.

Por su parte, portavoces oficiales del instituto armado señalaron a preguntas de LA VERDAD que no tenían tampoco constancia, no descartando que las víctimas no hayan presentado denuncia. En este sentido, los agentes animaron a los vecinos a que, en caso ver sus domicilios asaltados, lo pongan rápidamente en conocimiento de las autoridades para su debida investigación.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Subida salarial del 0,5% para más de 62.000 empleados públicos de la Región de Murcia: cuándo se aplicará
  2. 2 Vuelven las lluvias y las tormentas a la Región de Murcia este fin de semana
  3. 3 Prisión provisional y sin fianza para el acusado de matar a su mujer en El Algar
  4. 4 Los empresarios de la Región de Murcia claman contra el «sobrecoste adicional» que supondría la atención en catalán
  5. 5

    La moda por la actividad física pone en forma los bajos comerciales de Murcia
  6. 6

    Segunda condena por el vertido de nitratos al Mar Menor desde desaladoras ilegales
  7. 7

    Una concejala de Calasparra presenta su dimisión, la segunda renuncia en el gobierno en menos de un mes
  8. 8

    La Comunidad da los primeros pasos para la nueva concesión de La 7 TV
  9. 9 Un terremoto de 3,5 grados se deja notar en Calasparra esta madrugada
  10. 10

    Alcaraz regresa al lugar donde inició su reinado como gran figura de la Laver Cup

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Residentes en Isla Plana denuncian una sucesión de robos en viviendas

Residentes en Isla Plana denuncian una sucesión de robos en viviendas