La rehabilitación del antiguo centro de salud de San Antón, en Cartagena, será aprobada este mes

La Junta de Gobierno aprobará este mes el proyecto definitivo de rehabilitación del antiguo centro de salud de San Antón, donde se ubicará la unidad de Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) integrada en Ápices, junto a otras entidades del ámbito sociosanitario. Así lo aseguró este martes la alcaldesa, Noelia Arroyo. Se trata de una actuación valorada en 1,6 millones de euros, con una superficie cercana a los 1.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, cuyas obras comenzarán en 2026 tras su licitación.

El anuncio se produjo en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se celebra el 10 de septiembre, durante la visita de la regidora a la asociación Ápices, con la que el Ayuntamiento desarrolla un programa pionero de mediación comunitaria para acompañar a personas con tentativas o ideación suicida. Este recurso ha atendido en lo que va de 2025 a 25 personas —12 hombres y 13 mujeres, la mayoría entre 45 y 55 años—, realizando 326 seguimientos telefónicos, 77 entrevistas presenciales y 57 acompañamientos médicos y sociales. Además, se han detectado cuatro tentativas de suicidio y se han practicado 14 ingresos hospitalarios en coordinación con los servicios sanitarios y sociales.

