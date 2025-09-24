Recogen firmas para poner un badén en el lugar del atropello mortal de La Aparecida, en Cartagena

La muerte de una joven de 27 años removió una ola de solidaridad con la familia para encontrar a su querida perra, ... que escapó de la escena del accidente. Grupos de vecinos se organizaron para realizar batidas por los alrededores del pueblo hasta que, días después, encontraron a la mascota tristemente fallecida junto a una balsa de riego.

Algunos vecinos y voluntarios en la búsqueda organizaron un grupo en redes para seguir salvando y rescatando animales que estén en situación de abandono. El pasado domingo, algunos de ellos se concentraron frente al local social de la localidad, donde tuvo lugar el fatal suceso, para rendir un homenaje a la joven, dejando velas, flores y escribiendo en tiza mensajes en el suelo. «Ahora eres un ángel de la guarda para todos los animales», decía uno de ellos.

Mientras continúan con su altruista labor de localizar a todas aquellas mascotas que permanecen desamparadas, su última iniciativa pide medidas a las autoridades. A través de su grupo de Whatsapp, 'El legado de Arya', han empezado recoger firmas para pedir al Ayuntamiento que se ponga un badén a modo de reductor de velocidad en el lugar del suceso. «Es una medida necesaria para evitar que vuelva a pasar algo así», suscriben pidiendo la difusión de las hojas de recogida entre la ciudadanía.