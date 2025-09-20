Encuentran muerta a la perra de la joven de 27 años que falleció atropellada en La Aparecida, en Cartagena El can huyó después de que su dueña fuera alcanzada en la carretera por un tractor. El animal ha sido encontrado días después en una balsa de riego

Jesús Nicolás Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:25

Un suceso de lo más doloroso que no podía acabar con un final más terrible. El pasado miércoles, Pilar, una joven veterinaria de 27 años, moría atropellada en La Aparecida, Cartagena. Frente al centro social de esta localidad de la diputación cartagenera de La Palma, donde residía, un tractor la alcanzó acabando prematuramente con su vida. Iba acompañada de su perra Arya, a la que estaba paseando en esos momentos. Tras el fatal accidente, el can huyó. Desde entonces, vecinos del pueblo han estado buscándola hasta este viernes, cuando dieron con ella en una balsa de riego. Estaba muerta.

Desde el mismo miércoles, vecinos de la localidad y parte de Cartagena habían mostrado su apoyo a la familia de Pilar, que no quería enterrar a su hija sin haber encontrado antes a su querida mascota. Decenas de personas batieron los alrededores de La Aparecida en un llamamiento general y organizado a través de diferentes redes sociales. Por plataformas como Instagram o Facebook, allegados a la víctima compartieron fotos de esta mestiza de pastor alemán con la esperanza de encontrarla sana y salva.

Ampliar Cartel difundido en redes sociales en el que hacían un llamamiento a encontrar a la perra.

Este viernes, uno de los participantes en estas búsquedas comunicaba a LA VERDAD el fatal desenlace. Denuncian que la balsa de riego, pese a vallada, tenía la puerta abierta de par en par. Una invitación a calmar la sed que acabó resultando en una trampa mortal para Arya, que no pudo escapar y salir del agua. Compungidos, aseguran a este periódico que no descartan pedir responsabilidades al propietario de la finca por no tener la entrada a este lugar asegurada con candado.

Mientras duró la búsqueda, a la que llegaron a unirse más de 50 personas según sus convocantes, algunos manifestaron haber visto a la perra deambular entre bancales. El animal, de hecho, salió herido del lugar del suceso, donde se encontraron restos de piel y pelo. Pero eso no le impidió salir corriendo a toda prisa de la escena del atropello.

Con todo y pese a este duro trance, la voluntad de los vecinos es que el espíritu de solidaridad que les ha unido durante esta semana no se apague. «Esto no se queda aqui. El grupo ha pasado a llamarse 'El legado de Arya' en su honor. Vamos a continuar buscando, rescatando y ayudando a los otros perros abandonados que hemos encontrado durante la búsqueda, que son una madre con su cachorro y otro perro que llevaba perdido desde el 12 de septiembre», afirma Celia, una de las organizadoras de este grupo.

Mientras tanto, la Policía continúa su investigación en torno al atropello, el tercero mortal que se produce en la Región en menos de una semana tras otros dos acontecidos este mismo mes en Lorca y Murcia. En este último caso, el conductor del tractor, de 51 años, dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Testigos en el lugar de los hechos señalaron que el autor del atropello aseguró haber tenido un despiste y no haber visto a la joven.

