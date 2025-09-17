La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadores del servicio funerario se disponen a trasladar el cadáver de la mujer. Pablo Sánchez / AGM

El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena

La víctima fue arrollada por un tractor y quedó inconsciente y malherida en la calzada

LA VERDAD

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:38

Una joven de 27 años falleció en la mañana de este miércoles al ser atropellada por un tractor en La Aparecida, Cartagena.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió varias llamadas a partir de las 8.23 horas en las que se alertaba de que un tractor había arrollado a una mujer en la carretera RM-F35 (Cartagena-San Javier) y que la accidentada se encontraba inconsciente y malherida en la calzada.

Hasta el lugar se dirigieron inmediatamente patrullas de la Policía Local de Cartagena y una Unidad Móvil de Emergencias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, quienes no pudieron más que certificar el fallecimiento de la atropellada.

Se trata del tercer atropello mortal en la Región en una semana. El primero tuvo lugar el miércoles 10 en Murcia después de que un conductor ebrio arrollase a una mujer que paseaba con su perro por la acera en la carretera de Alicante. Tres días más tarde, en Lorca, otro conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol en Lorca embistió mortalmente a un trabajador de Aguas de Lorca que se encontraba junto a otro compañero, también arrollado, revisando el contador de un arqueta de alcantarillado.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en Cieza tras la muerte de la concejala del PP Amparo Pino
  2. 2 Un jubilado mata a su esposa en El Algar en el primer crimen machista de este año
  3. 3 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  4. 4 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  5. 5 Así es el faro de Cabo de Palos por dentro: la visita para descubrir todos sus rincones
  6. 6 Tres heridos, uno de ellos de gravedad, al chocar cuatro turismos y una moto en Murcia
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8 Muere una joven atropellada por un tractor en Cartagena
  9. 9 Los históricos Cines Floridablanca de Murcia tienen nuevo uso tras casi 20 años cerrados: habrá un gimnasio
  10. 10

    La reventa hace caja en La Condomina con entradas a 800 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena

El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena