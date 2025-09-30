Las fuertes lluvias provocan el corte del tráfico en la autovía de La Manga Los embolsamientos de agua a la altura de Playa Honda, en Cartagena, interrumpen la circulación en la RM-12

LA VERDAD Martes, 30 de septiembre 2025, 11:49 | Actualizado 12:17h. Comenta Compartir

La circulación está siendo complicada este martes en la autovía de La Manga por unos fuertes chubascos que han provocado grandes embolsamientos de agua en la vía. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 en la Región de Murcia comunicó que la circulación está cortada a la altura de Playa Honda, en el término municipal de Cartagena.

Según han publicado en las redes sociales vecinos de la zona, una gran tormenta ha hecho acto de presencia este martes por la mañana en la zona de Los Belones, complicando la circulación en la carretera RM-12 (autovía de La Manga). Las precipitaciones también son intensas en el parque regional de Calblanque.

Ampliar La autovía de La Manga tras la fuerte precipitación de este martes. @twilucas

La Agencia Estatal de Meteorología no tiene activo ningún aviso en la Región de Murcia desde las siete de la mañana de este martes. En las últimas doce horas, Murcia, Cieza y Cartagena registraron precipitaciones superiores a los 50 litros.