El Puerto de Cartagena asegura que iniciará los trabajos en Héroes de Cavite para finales de este año

Las obras de remodelación del entorno de la plaza de Héroes de Cavite se iniciarán a finales de este año. Así lo aseguran portavoces ... de la Autoridad Portuaria de Cartagena, que, desde el pasado julio, ya cuenta con la empresa que ejecutará por algo más de un millón de euros esta obra. Tal y como avanzó este periódico, la empresa con más enteros era CHM, quien finalmente es la adjudicataria de los trabajos. La mercantil alicantina presentó la oferta económicamente más ventajosa, cifrada en 1.022.100,36 euros, IVA incluido.

La institución presidida por Pedro Pablo Hernández logró resolver el concurso de ejecución de obras en algo más de dos meses, pero el comienzo de los trabajos sobre el muelle de Alfonso XII podría demorarse puesto que continúan pendientes de contratar la asistencia técnica. El Puerto tuvo que desistir del procedimiento para contratar esa pata de las obras.

Este otro contrato, que contaba con un precio de salida de 92.344 euros sin impuestos, tuvo que ser enmendado en sus pliegos. Finalmente el presidente de la Autoridad firmó el desestimiento del procedimiento por un error en los cálculos «que altera de manera sustancial el importe total del contrato».

Esta remodelación sería la segunda que se aborda en este espacio apenas dos años después de que tuviera lugar la inauguración de la primera fase del proyecto Plaza Mayor impulsado por la anterior presidenta de la entidad, Yolanda Muñoz. Desde la Autoridad Portuaria, portavoces autorizados inciden en que se tratan de actuaciones «complementarias».

El proyecto consiste 'grosso modo' en tender un nuevo carril bici que avance en la conexión entre la calle Real y el muelle de Alfonso XII a través de la plaza del CIM. También la creación de una nueva zona de aparcamiento junto a la sede de la Autoridad Portuaria, una renovación del alumbrado, mejoras en el entorno del Alviento, así como otras intervenciones complementarias en el mobiliario urbano.

La anterior intervención se centró sobre todo en la propia plaza de Héroes de Cavite y la explanada que el Puerto ha bautizado como Plaza Mayor. En aquella ocasión, se quitaron los bordillos a las jardineras que rodean el monumento y se tendieron esos caminos de albero por en medio del césped. Asimismo, en la carretera que separa la explanada y el monumento, se sustituyó el asfalto por adoquines y los bolardos por jardineras con arbustos de bajo porte.