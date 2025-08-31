La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una de las últimas intervenciones fueron los caminos de albero que cruzan la plaza y el monumento. P. Sánchez/ AGM

El Puerto de Cartagena asegura que iniciará los trabajos en Héroes de Cavite para finales de este año

Jesús Nicolás

Domingo, 31 de agosto 2025, 22:50

Las obras de remodelación del entorno de la plaza de Héroes de Cavite se iniciarán a finales de este año. Así lo aseguran portavoces ... de la Autoridad Portuaria de Cartagena, que, desde el pasado julio, ya cuenta con la empresa que ejecutará por algo más de un millón de euros esta obra. Tal y como avanzó este periódico, la empresa con más enteros era CHM, quien finalmente es la adjudicataria de los trabajos. La mercantil alicantina presentó la oferta económicamente más ventajosa, cifrada en 1.022.100,36 euros, IVA incluido.

