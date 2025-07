Dos empresas se interesan en ejecutar la nueva remodelación de Héroes de Cavite en Cartagena

La alicantina Construcciones y Hormigones Martínez (CHM) se postula para realizar la nueva obra de remodelación que la Autoridad Portuaria llevará a cabo en el ... entorno de la plaza Héroes de Cavite. Tras la última Mesa de Contratación, se constató que únicamente dos empresas se interesaron por presentar ofertas, la mencionada mercantil y la constructora de Puente Tocinos, Urdecon.

Según figura en la información volcado al Portal de Contratación, CHM se ha ofrecido a realizar las obras por 1.022.100,36 euros, es decir, por 71.058 euros menos que Urdecon, lo que supone una baja del 22% sobre el presupuesto base de licitación, que ascendía a 1.159.896,01 euros.

Con todo, ahora la mesa deberá cotejar también los criterios subjetivos (sometidos a juicio de valor y no a fórmulas matemáticas) antes de presentar una propuesta de adjudicación en firme y que la mercantil vencedora presente la correspondiente documentación acreditativa. Si no hay recursos, quizá después del verano podrían empezar las obras, pues la Autoridad también está licitando en paralelo la dirección de obras, que también se encuentra en fase de evaluación de ofertas.

Esta remodelación sería la segunda que se aborda en este espacio apenas dos años después de que tuviera lugar la inauguración de la primera fase del proyecto Plaza Mayor impulsado por la anterior presidenta de la entidad, Yolanda Muñoz. Desde la Autoridad Portuaria, portavoces autorizados inciden en que se tratan de actuaciones «complementarias».

El proyecto consiste 'grosso modo' en tender un nuevo carril bici que avance en la conexión entre la calle Real y el muelle de Alfonso XII a través de la plaza del CIM. También la creación de una nueva zona de aparcamiento junto a la sede de la Autoridad Portuaria, una renovación del alumbrado, mejoras en el entorno del Alviento, así como otras intervenciones complementarias en el mobiliario urbano.

La anterior intervención se centró sobre todo en la propia plaza de Héroes de Cavite y la explanada que el Puerto ha bautizado como Plaza Mayor. En aquella ocasión es cuando se quitaron los bordillos a las jardineras que rodean el monumento y se tendieron esos caminos de albero por en medio del césped. Asimismo, en la carretera que separa la explanada donde está la bandera de España y el monumento se sustituyó el asfalto por adoquines y los bolardos por jardineras con arbustos de bajo porte.

Esta nueva actuación millonaria fue encargada por la entidad, ahora presidida por Pedro Pablo Hernández, al estudio murciano Getnisa, quien concluyó el pliego técnico del proyecto en septiembre del año pasado, aunque los técnicos portuarios no dieron su visto bueno hasta febrero de este año.

Seguridad peatonal

Desgranando el conjunto de actuaciones que se contemplan, la que se lleva una mayor parte del presupuesto total (262.270 euros) es la adecuación del acceso al parking subterráneo del puerto. Frente a la misma rampa por la que acceden los vehículos, no solo el asfalto presenta un aspecto claramente mejorable, sino que también de ahí mismo parte un paso de peatones no controlado por semáforo, lo que supone un riesgo para la seguridad de los peatones. El Puerto modificará este espacio desplazando al oeste ese paso de peatones para evitar que interfiera con la entrada de coches al parking. También contempla ubicar en las proximidades contenedores soterrados y sustituir las barandillas existentes en los accesos al aparcamiento. También se sacrificará uno de los dos carriles existentes para ubicar una zona de 200 metros longitudinales para carga y descarga.

Otros 201.047 euros se los lleva el recambio de luminarias, donde se incluyen torres de alumbrado, proyectores y barandillas LED a repartir entre Héroes de Cavite, el Muelle o la plaza de las Cartagenas del Mundo.

La sede central sigue sin estar operativa al 100% hasta que no se reciba el nuevo mobiliario

Este año la Autoridad Portuaria ya lleva cuatro Consejos de Administración celebrados, el último de ellos en el Arsenal con el objeto de aprobar las cuentas. Desde que quedara inhabilitada la sede central en Héroes de Cavite el escenario de la reunión del organismo ha sido itinerante. El presidente de la Autoridad, Pedro Pablo Hernández, expresó su deseo de que sea la última sesión que deba celebrarse fuera de dominio portuario. Y en ello está la institución. Tras la retirada de los obreros y los andamios de los exteriores de la sede central, el Puerto adjudicaba el contrato para el suministro e instalación del nuevo mobiliario.

De dicho encargo se responsabilizará la empresa de Molina V Proyecta. Y es que hasta que no esté todo el mobiliario la sede no podrá estar operativa al 100% y los trabajadores están deseosos de asentarse y no tener que sufrir más ruidos y cambios.

El contrato recién suscrito abarca desde los propios muebles de oficinas hasta los estores y cortinas sin dejarse el propio despacho del presidente, que, evidentemente tendrá una decoración diferente, más institucional.

La empresa, asimismo, deberá ahacerse cargo de la retirada del mobiliario antiguo, su gestión como residuo y su traslado a punto de vertido autorizado. En el mismo contrato la Autoridad ha aprovechado para renovar los muebles también del Puerto de Control Fronterizo.