Presentan hasta cinco recursos de alzada contra el examen de auxiliar administrativo en Cartagena
Los aspirantes a los 98 puestos de trabajo que ofrece el Ayuntamiento alegan en sus escritos «inseguridad jurídica y desigualdad de trato»
Viernes, 17 de octubre 2025, 00:12
El grupo de opositores que se unieron a finales del pasado mes de septiembre para presentar alegaciones contra el examen de la oposición a auxiliar administrativo ... del Ayuntamiento de Cartagena, presentó este jueves hasta cinco recursos de alzada contra la prueba.
Así lo aseguró una de las aspirantes que conforman dicho grupo y que habló con LA VERDAD a cambio de anonimato, dado que el proceso selectivo sigue en marcha y teme represalias. «Hoy se han presentado, al menos, cinco recursos de alzada alegando inseguridad jurídica y desigualdad de trato. Somos más de 500 personas las que hemos presentado alegaciones, impugnado preguntas e interpuesto recursos de alzada contra este examen, que consideramos que no se ajustó al temario», afirmó.
Esta opositora recordó que el plazo que tiene el tribunal para responder a las alegaciones y reclamaciones está a punto de terminar. «El tribunal todavía no nos ha contestado a las alegaciones y la próxima semana termina el plazo legal para hacerlo, por lo que creemos que su intención es respondernos a todos con un sólo escrito, con el argumento del alto número de instancias presentadas».
Por su parte, desde el tribunal al que compete calificar la prueba y responder las alegaciones indicaron ayer que «está estudiando las alegaciones presentadas para dar respuesta a la mayor brevedad». En cuanto a si la presentación de estos recursos y reclamaciones está suponiendo un retraso en el procedimiento y en la toma de posesión de las plazas, afirmaron que «se resolverán las cuestiones planteadas antes de continuar con el proceso selectivo. Es de hacer constar que el proceso está en trámite y ningún opositor ha aprobado todavía ninguna plaza o puesto».
Tras la presentación de los recursos de alzada, el siguiente paso que se plantean estos opositores es acudir a la vía Contencioso Administrativa. «Conseguimos que dos partidos de la oposición, PSOE y MC, llevaran al Pleno del pasado jueves 9 de octubre algunas de las preguntas que nos estamos haciendo todos los integrantes del grupo y que se resumen en la extensión de la prueba, la literalidad de la ley que buscaba o el hecho de que el anuncio de la convocatoria a solo seis días del examen que, pese a estar conforme a la norma, hizo que unas 1.500 personas no pudiesen presentarse. Pero la alerta roja por lluvias hizo que nos dijeran que se responderá por escrito y aún no sabemos más».
El objetivo de este grupo es que se anule la prueba y se repita el examen o que el tribunal les permita presentarse a la segunda parte. «Hemos empleado muchísimo tiempo en preparar este examen y renunciado a gran cantidad de cosas, incluso a puestos de trabajo. Lo que estamos pidiendo no es ningún disparate, es muy sencillo comprobar las diferencias con otras pruebas para puestos similares», dijo la portavoz.
