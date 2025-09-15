Quejas por la complejidad del examen de oposición para auxiliar administrativo en Cartagena

Tres campus universitarios abrieron ayer, domingo, sus puertas para acoger a los 2.773 opositores que se postularon para ocupar una de las 98 plazas ... de auxiliar administrativo convocadas por el Ayuntamiento de Cartagena.

Desde las nueve de la mañana los aspirantes se empezaron a reunir en la entrada de los centros a la espera de que se abrieran las puertas, muchos de ellos, especialmente los procedentes de fuera de la ciudad, acompañados de familiares y amigos. Media hora más tarde, los campus se abrían y a las consultas de última hora sobre procedimientos y normas se unía la palabra más empleada antes de un examen, «suerte».

A la salida, las caras de los opositores eran una mezcla entre cansancio y decepción y coincidían en que el ejercicio había sido «muy difícil». «Este era mi segundo examen de auxiliar administrativo y ha sido con diferencia el más difícil. Los enunciados eran muy largos y las posibles respuestas también y con mínimas diferencias entre ellas. A mí no me han dejado ni sacar mi examen, así que en cuanto a transparencia tampoco es que esté muy contenta», afirmó Yolanda Viveros.

Varios aspirantes coinciden en que hay, al menos, dos preguntas de este ejercicio que van a ser impugnadas

Varios de los candidatos explicaron que «las únicas preguntas que estaban más o menos claras eran las 10 extra por si se impugna alguna de las 100 oficiales». Sobre este tema, también habló Rebeca Pérez, otra de las candidatas, quien junto a varios compañeros aseguró que «hay, al menos, dos preguntas que se van a impugnar seguro. Una de ellas porque dos de las respuestas posibles eran exactamente iguales. Ha sido muy difícil, algunas preguntas tenían una extensión de una página».

«O te sabías la ley punto por punto o es imposible. Por el tipo de examen que han puesto está claro que ha sido una criba, aunque yo creo que no se ha presentado todo el mundo que estaba inscrito, porque en mi clase éramos sólo nueve», comentó Montse Torrecillas.

Esta ha sido la primera de las dos pruebas que deberán afrontar los candidatos para obtener la plaza. La fecha para el segundo ejercicio aún no se ha fijado, aunque fuentes municipales aseguraron ayer que el plazo mínimo de espera será de unos 20 días. Este primer ejercicio se valorará de 0 a 60 puntos, siendo necesarios 30 para superarlo.

Policía Local y Protección Civil se encargaron de controlar los accesos a los campus y el tráfico de las inmediaciones, mientras que la logística de Recursos Humanos contó con 200 empleados públicos, incluidos los miembros del tribunal, para pasar lista y vigilar las 70 aulas de los tres edificios universitarios en los que se ha celebrado el examen.

Antes de final de año

El concejal de Personal, José Ramón Llorca, recorrió los campus para asegurarse de que todo se llevaba a cabo como estaba previsto y aseguró que «el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo muy grande en tema de personal, porque están saliendo muchas nuevas plazas, pero antes de final de año las personas que ocupen estas 98 plazas se habrán incorporado ya a sus puestos de trabajo».