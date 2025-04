Una periodista pro Trump confunde un vídeo de la Semana Santa de Cartagena y critica al Papa Francisco

LA VERDAD Miércoles, 23 de abril 2025, 19:28 Comenta Compartir

La periodista estadounidense Mindy Robinson ha viralizado en la red social X (antiguo Twitter) unas imágenes del pasado Miércoles Santo del tercio femenino de San Pedro, de la Cofradía California de la Semana Santa de Cartagena, pero curiosamente no ha sido porque haya realzado ni promocionado en su país las bondades de las procesiones cartageneras. Esta periodista, que dirige un espacio llamado 'Verdades conspirativas', se ha hecho muy popular en los últimos meses, al abrigo del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Difunde vídeos «sobre historia oculta», siempre con un enfoque «libertario» y defendiendo en todo momento el movimiento Make America Great Again, el eslogan popularizado por Trump en su campaña presidencial de 2016.

Resulta que para poner en cuestión el legado del recientemente fallecido Francisco I y atacar a la iglesia, Robinson ha usado un vídeo de las capirotes californias entrando el pasado miércoles en la cartagenera iglesia de Santa María de Gracia para transformarlo en una supuesta «liturgia satánica» relacionada con el entierro del Papa en el Vaticano. «¿Podemos hablar de lo satánico que es este funeral del Papa? Desde los sombreros hasta las cruces invertidas... tantas teorías conspirativas para desentrañar en un solo vídeo», ha escrito en su cuenta de X la citada periodista instalada en Las Vegas, adjuntando el vídeo del tercio de San Pedro llegando a la iglesia tras completar su recorrido en la procesión del Miércoles Santo de Cartagena.

Enseguida llegaron las notas de la comunidad y las respuestas de otros tuiteros, para tratar de explicar a Robinson que estaba retorciendo la realidad a través de un bulo incalificable. «Este vídeo no tiene nada que ver con el funeral del Papa (que, por cierto, aún no ha tenido lugar). Representa una celebración de la Semana Santa en una localidad del sureste español, donde los capirotes son una tradición centenaria. Y en el cristianismo, la cruz invertida es un símbolo de San Pedro», reza la nota de la comunidad.

Sin embargo, Mindy Robinson ni se disculpa ni acepta que se ha equivocado o, lo que es peor, que ha mentido adrede. Al revés, sigue en sus trece. «Chicos, sé que el funeral del Papa no es hasta el sábado... pero no sé cómo demonios se llama esto, ¿vale? No tenía contexto. La verdad es que me da igual. No hay ni una sola parte de esto que no sea espeluznante y errónea... desde las manchas de gallo hasta los calcetines con sandalias», escribió después la citada periodista.

El caso es que la Semana Santa de Cartagena de este año ha llegado a Estados Unidos, aunque no de la manera que a las cofradías les hubiera gustado, desde luego.