El Molinete de Cartagena contará con su propio Plan Director tras años de reivindicaciones

Cartagena sumará en los próximos meses un nuevo Plan Director a su catálogo. El municipio ya cuenta con guías para la conservación del cementerio de ... Los Remedios, del Castillo de los Moros y hasta el Ministerio de Cultura está redactando otro de las baterías de costa. Pero ninguno se antoja tan delicado de abordar como el del cerro del Molinete.

La existencia de este documento es una de las grandes tareas pendientes que tiene el Ayuntamiento en materia de Patrimonio. Desde que el Ministerio instó en 2022 al Consistorio a que llevará a cabo la redacción de este documento, las reclamaciones por parte de diferentes colectivos han sido numerosas. Uno de ellos es la Coordinadora del Molinete, quienes se han mostrado habitualmente beligerantes ante cualquier actuación municipal que no esté encaminada a convertir el cerro en un parque arqueológico.

La licitación de la redacción de este documento, aprobada este jueves, tiene un precio de salida de 60.000 euros, los cuales pondrá íntegramente la Comunidad Autónoma a través de la Consejería de Cultura. Ahora es el turno de que las empresas presenten sus respectivas ofertas a la baja.

El pliego técnico establece que el documento debe recopilar toda la documentación histórica, arqueológica, urbanística y medioambiental para ofrecer un diagnóstico completo y propuestas de actuación. Asimismo, deberá abordar la conservación de restos, la integración en el paisaje urbano, la gestión cultural y turística, el mantenimiento futuro y el análisis económico de las intervenciones. La licitación fija en este sentido tres fases de trabajo: antecedentes y estudios previos; análisis del estado actual y diagnóstico; y conclusiones con propuestas de conservación, restauración, integración urbanística y gestión.

El presupuesto detalla asimismo partidas para estudios históricos, arqueológicos, arquitectónicos, medioambientales y jurídicos, además de un apartado final de síntesis con valoración económica. Este tipo de documentos, así, suelen calendarizar las actuaciones de conservación que los técnicos estiman más prioritarias. No obstante, al no ser estos planes de obligado cumplimiento, no son escasos los ejemplos en todos los municipios de calendarios de inversiones que, bien por falta de dinero o por problemas administrativos, acaban quedando en papel mojado.

En la elaboración de los pliegos del concurso público ha participado la asociación Ars Civilis a instancia del Gobierno regional. La Coordinadora del Molinete pidió ser partícipe también del proceso, pero su petición fue desestimada. Así de hecho se lo hizo saber el concejal y portavoz local del PP, Nacho Jáudenes, a la edil no adscrita María Dolores Ruiz cuando esta quiso interesarse por el estado de la cuestión en un Pleno.

La ladera sur del cerro está casi excavada en su totalidad, con el Foro Romano como principal reclamo. Además, el Ayuntamiento invirtió recientemente 274.217 euros de fondos europeos en dotar este espacio de una iluminación monumental que lo consolidara como un reclamo turístico de primer nivel. También en horario nocturno.

El 'marrón' de la Morería

La mitad oeste y norte del cerro es otro cantar. En este punto se halla la Morería Baja, todavía pendiente de recibir a los arqueólogos. Aquí es donde existen discrepancias entre Ayuntamiento y Coordinadora. La alcaldesa anunció en junio, con motivo del ecuador de su mandato, una actuación «blanda» que ya está en licitación y que pretende reparar las aceras, generar un pequeño jardín y soterrar el cableado aéreo en este lugar tradicionalmente abandonado. Esta última actuación citada es la que la Coordinadora denuncia que podría afectar a los restos arqueológicos.

El Ayuntamiento siempre ha defendido que no llevará a cabo ninguna actuación de calado en la Morería hasta no contar con el Plan Director. Con el fin de blindar su protección, la Coordinadora ha tratado en los últimos meses de impulsar la declaración del barrio del puerto romano, en el Molinete, como Bien de Interés Cultural. Algo que la Consejería y el Ayuntamiento ven innecesario porque consideran que el cerro ya está amparado por las figuras de protección que abarcan a todo el casco histórico.