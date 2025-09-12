La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Turistas disfrutan de un paseo por los senderos que surcan la cima del cerro del Molinete, en una imagen de archivo. José Villalgordo / AGM

El Molinete de Cartagena contará con su propio Plan Director tras años de reivindicaciones

El Ayuntamiento saca a concurso la redacción del documento por 60.000 euros tres años después de que el Ministerio le instara a hacerlo

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Viernes, 12 de septiembre 2025, 01:24

Cartagena sumará en los próximos meses un nuevo Plan Director a su catálogo. El municipio ya cuenta con guías para la conservación del cementerio de ... Los Remedios, del Castillo de los Moros y hasta el Ministerio de Cultura está redactando otro de las baterías de costa. Pero ninguno se antoja tan delicado de abordar como el del cerro del Molinete.

