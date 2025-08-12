La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cerro del Molinete, en una imagen de archivo. Antonio Gil / AGM

La proliferación de matorral eleva el riesgo de incendio en el Molinete de Cartagena

La coordinadora en defensa del cerro pide desbroces y el Consistorio asegura que ya actuó en mayo

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Martes, 12 de agosto 2025, 22:59

La proliferación de matorral en el cerro del Molinete tiene preocupada a la coordinadora en defensa del cerro y de sus restos arqueológicos de época romana. La entidad dirigida por María Luisa Conesa alzó este martes la voz de alerta ante lo que considera un elevado riesgo de incendio junto a la histórica colina cartagenera. Según denunció, la proliferación de matorral en los últimos meses alcanza niveles preocupantes y urgió al Ayuntamiento a actuar para desbrozar las laderas del cerro para que no se reproduzca un fuego como el acontecido en agosto de 2023.

«Las hierbas han crecido sin control, tanto en el barrio del foro como en la Morería, perjudicando a los restos arqueológicos», señaló Conesa, destacando la cercanía de los matorrales a los templos que fueron descubiertos en último lugar junto al foro romano, en la ladera sur del Molinete. Conesa culpó de la situación a «la dejadez del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma».

Fuentes municipales informaron que el Ayuntamiento «ya realizó una intervención de desbroce en mayo». Asimismo, informaron de que la coordinadora ya expuso al Ayuntamiento sus reticencias a que los trabajos se hicieran con maquinaria pesada y que también alegaron que el desbroce manual no facilitaba que la limpieza fuera completa.

Por su parte, portavoces de la Consejería de Cultura señalaron que, «de manera recurrente, la administración local se ocupa de la limpieza y retirada de vegetación, maleza y basura que crece sobre los rellenos que protegen los restos» y señalaron que esos mismos vestigios «están protegidos bajo una lámina de geotextil y una capa de relleno de arenas».

