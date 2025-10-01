Medio Ambiente espera dos informes del CSN para avanzar con los residuos de Zinsa Los inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear se reúnen en la Región, que se convierte en la primera en acoger este encuentro anual fuera de Madrid

C. R. Cartagena Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:41

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se reunió este martes en la Región, aunque no sirvió para que informaran de algún avance en los dos casos principales en los que trabaja en la Comunidad y que son precisamente El Hondón y Zinsa.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, quien junto al secretario general del CSN, Pablo Martín González, inauguró el encuentro, destacó que se trata de «la primera vez que el Consejo de Seguridad Nuclear se hace fuera de Madrid y han elegido la Región en reconocimiento a la labor de coordinación y confianza que desde hace casi dos décadas mantenemos con el CSN. Llevamos un trabajo muy cercano desde hace años, no sólo en el ámbito de la inspección radiológicas, también en otros proyectos como los suelos contaminados de Cartagena».

La reunión, tal y como adelantó el consejero fue para analizar la nueva legislación, poner en común las experiencias de las inspecciones, de equipos, de instalaciones y también trasladar cuáles son los planes de actuación para cada una de las comunidades autónomas. En lo referente a las descontaminaciones que afectan a Cartagena, Vázquez indicó que «estamos pendientes de que finalicen su informe en el caso de las balsas de Zinsa para cerrar ese expediente, como ya se han cerrado todas las alegaciones que se habían presentado como consecuencia de la solicitud de la eliminación de esas 350.000 toneladas, que se trasladaron desde la Dirección General de Medio Ambiente y también han trabajado con nosotros en el caso del suelo de Ercros que, como saben, ese proyecto lo estamos ejecutando desde la Comunidad Autónoma».

Sobre la lentitud de los trámites, el consejero afirmó que «son procesos que efectivamente son largos, pero la hoja de ruta es clara. Lo que vamos a hacer desde el Gobierno regional, y por eso estamos ejecutando subsidiariamente el proyecto, es extraer todos esos residuos que hay en esos suelos contaminados en la entrada de Cartagena, tanto en Zinsa como en Potasas y Derivados, su clasificación y traslado a los lugares adecuados en función de su caracterización. Una vez que recibamos los dos últimos informes de la caracterización de las balsas de Zinsa por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, también avanzaremos también en este proceso».