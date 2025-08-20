La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Señales de peligro recién puestas por el Ayuntamiento en los terrenos de la antigua Potasas. ANTONIO GIL / AGM

Refuerzan la señalización de peligro en los suelos contaminados de El Hondón

El Ayuntamiento de Cartagena repone la cartelería y anuncia un proyecto para reparar los daños en el vallado, tras la denuncia de varias entidades vecinales

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:41

Los conductores que acceden de forma habitual a Cartagena a través de la carretera de La Unión se han percatado de que, junto al vial, ... lucen nuevos carteles en llamativo amarillo fosforito. Con el texto 'Prohibido el paso. Residuos peligroso', los mismos han sido ubicados en el perímetro de los suelos contaminados de El Hondón, donde se ubicaba la antigua fábrica de Potasas y Derivados, del grupo Ercros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La infección cutánea que se dispara en verano: «Se ha contagiado toda la familia»
  2. 2 Recomiendan no beber agua del grifo en dos urbanizaciones de Murcia por analíticas ligeramente anormales
  3. 3 Dos arrestadas por agredir a un médico, un celador y un vigilante de seguridad en Cieza
  4. 4

    La dimisión de Moreno marca un «fin de ciclo total» para una generación de dirigentes del PSOE: «Nos han cuidado poco»
  5. 5 Encuentran nuevos ejemplares sin censar de nacra en el Mar Menor
  6. 6

    La llegada de inmigrantes en patera a la Región de Murcia cae a la mitad en dos años por el desvío a Baleares
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8 El error que puedes cometer al comprar un billete de avión y que puede dejarte en tierra
  9. 9

    Dinamita con pasado en el Real Murcia que estalla en Primera
  10. 10 Polémica por el presunto maltrato a una vaquilla en las fiestas de Fortuna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Refuerzan la señalización de peligro en los suelos contaminados de El Hondón

Refuerzan la señalización de peligro en los suelos contaminados de El Hondón