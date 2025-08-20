Refuerzan la señalización de peligro en los suelos contaminados de El Hondón
El Ayuntamiento de Cartagena repone la cartelería y anuncia un proyecto para reparar los daños en el vallado, tras la denuncia de varias entidades vecinales
Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:41
Los conductores que acceden de forma habitual a Cartagena a través de la carretera de La Unión se han percatado de que, junto al vial, ... lucen nuevos carteles en llamativo amarillo fosforito. Con el texto 'Prohibido el paso. Residuos peligroso', los mismos han sido ubicados en el perímetro de los suelos contaminados de El Hondón, donde se ubicaba la antigua fábrica de Potasas y Derivados, del grupo Ercros.
Este emplazamiento ya fue señalizado previamente por el Ayuntamiento de Cartagena, pero, en los últimos años, la cartelería desapareció o acabó en el suelo por distintos motivos. La ley insta a que este tipo de lugares estén debidamente señalizados para evitar la exposición de personas a metales pesados como los que contiene este suelo pendiente de descontaminación por parte de la empresa Ercros.
Como ya recogió este periódico, la Asociación de Vecinos del Sector Estación, de la mano de la Plataforma de Suelos Contaminados, dirigió un escrito a la alcaldesa, Noelia Arroyo, advirtiendo precisamente de que la señalización brillaba por su ausencia y de que, además, según denunciaban, se estaban produciendo incursiones en los terrenos de personas sin hogar y en evidente situación de vulnerabilidad.
Fuentes municipales informaron a preguntas de este periódico que «se han instalado diez nuevos carteles advirtiendo de la presencia de residuos peligrosos y de que el acceso es restringido».
Además, añadieron que el Consistorio realizó ayer mismo una revisión de todo el vallado perimetral de los terrenos, que suman 108 hectáreas de extensión. «Se ha hecho una planimetría de donde debe ser repuesto o reparado con el objetivo de valorarlo y, la semana que viene, proceder a la contratación de la obra. Tenemos constancia de que hay algunos puntos en los que la valla ha vencido y otros en los que ha sido violentada o agujereada», aseguraron.
Concentración frente a los juzgados para pedir el sellado de Zinsa
Representantes de la Asociación de Vecinos de Torreciega y la Plataforma de Suelos Contaminados se concentraron ayer frente a los juzgados de la calle Ángel Bruna. Allí acudieron con pancartas y expresaron su estupefacción después de que, tras un año de espera, todavía no se haya ejecutado el auto judicial que ordenó el sellado de las balsas de residuos contaminantes de Zinsa. En la hoja de ruta de los vecinos está que varios de ellos, tras constatar, aseguran, elevados niveles de metales pesados en sangre, se personen como damnificados en los procesos judiciales que hay abiertos. Vecinos y afectados responsabilizaron a la Comunidad de frenar el sellado para emprender una descontaminación cuyos términos y coste, dicen, son desconocidos. En la concentración, los vecinos estuvieron arropados por la concejala del PSOE Isabel Andreu y los diputados regionales María Marín (Podemos) y José Luis Álvarez-Castellanos (IU).
