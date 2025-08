Los plazos y los estudios técnicos ralentizan el plan de descontaminación de El Hondón en Cartagena

Un año después de que la Comunidad Autónoma declarara la ejecución forzosa de la limpieza y la recuperación de los terrenos de El Hondón, el ... proyecto avanza lentamente condicionado por los plazos administrativos, la burocracia y el tiempo requerido para completar complejas soluciones técnicas. El procedimiento sancionador y el de ejecución subsidiaria iniciado por la Administración regional a finales de junio del año pasado siguen su curso. Pero la compañía Ercros, que rechaza todas las medidas adoptadas por la Comunidad, sigue sin atender el pago de 800.000 euros exigido para financiar el proyecto técnico de descontaminación de las 108 hectáreas de suelo industrial ubicadas en la entrada a Cartagena por la carretera de La Unión y la autovía A-30. Presentó alegaciones a la orden administrativa y la Dirección General de Medio Ambiente está en plazo para responder, según fuentes oficiales.

El Gobierno regional inició hace justamente un año el proceso de redacción del proyecto técnico y la realización de estudios previos en colaboración con las universidades públicas de Murcia y Politécnica de Cartagena, el CSIC, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y la empresa pública Emgrisa. Los equipos de trabajo buscan soluciones técnicas para la remediación de los terrenos ajenas por ahora a plazos de actuación.

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Comunidad Autónoma dictó en los primeros días de agosto de 2024 la ejecución subsidiaria de la redacción del proyecto para limpiar los terrenos que ocupaba en su mayor parte la fábrica de abonos Potasas y Derivados, propiedad de Ercros y clausurada en 2001.

Alegaciones rechazadas

En la propuesta trasladada a todos los afectados, la Administración autonómica rechazaba las alegaciones que el grupo industrial hizo a su último requerimiento para la presentación de un proyecto técnico de limpieza y recuperación de esos suelos. Los estudios de caracterización constataron la presencia de metales pesados (arsénico, plomo, cobre y zinc) en las cenizas de pirita y de radionucleidos en los lodos generados durante décadas en la fabricación de fosfato bicálcico, convertidos en fosfoyesos.

El último gran movimiento de la Administración autonómica para impulsar su plan tuvo lugar a finales de marzo. La Dirección General de Medio Ambiente reclamó formalmente a Ercros el pago de 800.000 euros para sufragar los costes de la redacción del proyecto técnico y otros estudios complementarios. Lo hizo amparada por la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que establece el principio de que el responsable de la contaminación, o en su defecto su propietario actual, debe asumir los costes de devolver los terrenos a su estado original.

Ercros presentó hace dos años a la Comunidad una propuesta de remediación que, según el criterio de los técnicos de la Administración autonómica, no cumplía con la legislación medioambiental ni tampoco con la resolución de la Comunidad por la que en octubre de 2019 declaró contaminado ese suelo. La compañía, cuyos recursos administrativos y judiciales no han prosperado en este tiempo, sostiene que no todo el suelo de El Hondón está contaminado y, por ello, según Medio Ambiente, no proponía actuaciones para limpiar los terrenos afectados por metales pesados, unos 625.000 metros cuadrados, casi dos terceras partes de la superficie total. La empresa proponía confinar los materiales contaminantes a lo largo de 300.000 metros cuadrados de la parcela y cubrirlos con material geotextil y una capa de tierra. Pero para la Administración regional dicha actuación era técnicamente insuficiente y no solucionaba el problema medioambiental. Así que le exigió una descontaminación hasta «niveles de riesgo aceptables para un uso industrial del suelo».

Durante el último año y medio, Ercros ha propuesto a la Comunidad mantener distintas «reuniones de trabajo» para consensuar soluciones técnicas para los terrenos de El Hondón. En ello han implicado a vecinos del Sector Estación, favorables a su solución técnica pese a que es menos ambiciosa que la de la Comunidad. Pero en la Consejería consideran que se trata de una maniobra dilatoria para no cumplir con sus obligaciones legales.

La propietaria de Zinsa tiene hasta noviembre para retirar 350.000 toneladas de residuos peligrosos

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor también aguarda acontecimientos en los terrenos industriales contaminados de Torreciega. En concreto, espera que la empresa propietaria de la antigua Española del Zinc (Zinsa), Cartagena Parque, del promotor Tomás Olivo, presente «un proyecto definitivo de retirada completa de los residuos peligrosos y recuperación del terreno», indicaron fuentes oficiales. La Administración regional rechazó el plan inicial de descontaminación presentado por la empresa por considerarlo insuficiente, ya que proponía medidas temporales, concretamente el sellado de las balsas, sin una solución definitiva.

No obstante, frente a las quejas de los vecinos de Torreciega y otros barrios cercanos, desde la Consejería valoran positivamente que Cartagena Parque ya ha realizado trabajos de descontaminación en aquellos terrenos. La empresa ha retirado este año de los terrenos donde se encontraba la factoría 1,3 millones de litros de residuos, 500.000 litros catalogados como peligrosos y 800.000 que no tienen esa consideración.

No obstante, la empresa sigue sin iniciar las actuaciones exigidas para retirar de la misma zona de fábrica y adyacentes 350.000 toneladas de residuos sólidos contaminantes. El plazo para hacerlo voluntariamente expira el próximo noviembre. De esa orden queda excluida la zona de balsas de acopio de residuos industriales, cuya limpieza sigue pendiente de estudios y autorizaciones del Consejo de Seguridad Nuclear.

Esas 350.000 toneladas se localizan en una extensión aproximada de 280.000 metros cuadrados. Según los informes técnicos de la propia Consejería, en esa zona del área industrial de Torreciega se acumulan residuos de demoliciones con amianto, fibra de vidrio y otros materiales peligrosos que deben ser retirados y tratados según la normativa de seguridad ambiental.