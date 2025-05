Malestar entre los empresarios porque los chiringuitos siguen cerrados en La Manga

La Asociación de Empresarios y Comerciantes de La Manga, en la que están integrados más de doscientos socios, mostró ayer su indignación ante la gestión ... que ha desempeñado la Concejalía de Litoral, que dirige el edil Gonzalo López Pretel, con respecto a la tramitación de los permisos de los chiringuitos de playa. «No sabemos dónde está ahora el problema, lo que sí tenemos claro es que todo este proceso tenía que haber empezado mucho antes. La falta de previsión por parte del Ayuntamiento y, más concretamente, de la Concejalía de Litoral es flagrante», aseguró el presidente de este colectivo, José Espinosa.

El representante empresarial recordó que «estamos a 20 de mayo (por ayer) y esta situación con los chiringuitos no tiene precedentes. No tiene sentido alguno que un enclave turístico como es La Manga no haya ni un solo chiringuito abierto. No hay forma de explicarle eso a los turistas», declaró.

El tiempo corre en contra de los concesionarios de estos locales de playa, que ya perdieron la oportunidad de explotar sus negocios en Semana Santa por la dilación provocada por las administraciones que tienen competencia en esta materia, el Ayuntamiento de Cartagena y la Demarcación de Costas.

Espinosa reclama que ambas administraciones dejen de echarse la culpa de la situación y den una solución eficaz y rápida para que los negocios puedan abrir cuanto antes.

«El concejal dice que la culpa es de Costas porque los está tramitando uno por uno y desde Costas aseguran que llevan solicitando las subsanaciones de las que ahora se queja desde el mes de octubre. Aquí cada uno se echa la pelota, pero nosotros estamos en medio», dijo. Recordó que «a nosotros todos nos transmiten lo mismo: que una vez que les dejen abrir, tienen que montar toda la infraestructura y, entonces, vamos a llegar a junio», añadió.

«El que ha querido ha abierto»

En referencia a las subsanaciones que ha requerido Costas y que están suscitando numerosas quejas entre los hosteleros de la zona y del propio concejal de Litoral, destaca la de instalar nuevas acometidas de agua y de luz que puedan ser desmontadas una vez terminada la temporada estival. Algo que desde la Demarcación de Costas explican que es porque quieren evitar que se queden enterradas bajo la arena, sin vigilancia y al alcance de cualquiera que pueda sufrir un accidente.

En este sentido, Gonzalo López Pretel indicó que «a día de hoy, salvo los que han quedado desiertos y dos que están en litigio, todos tienen en su poder el decreto firmado por mí y pueden abrir cuando quieran. El que ha querido abrir, como es el caso de La Guarida de Isla Plana, lo ha hecho, pero eso depende del criterio personal de cuándo quiere empezar cada uno la temporada. Otra cosa es que no lo hayan podido hacer todavía por las exigencias de Costas, como la excentricidad de las acometidas».

Sin embargo, para Espinosa el comportamiento del edil de Litoral «ha sido una decepción. Sobre todo porque llegó queriendo transmitirnos que era de los nuestros y confiamos en su palabra».

A pesar de la buena relación que afirma que la Asociación de Empresarios y Comerciantes tiene con la actual presidenta del Consorcio de La Manga, Esperanza Nieto, «el concejal nos aseguró, tanto a mí como a las asociaciones de Los Belones y Cabo de Palos, que tendríamos voz dentro del Consorcio de La Manga y, dos años después estamos exactamente igual que al principio. Lo bueno es que los comerciantes estamos colaborando mano a mano con Esperanza Nieto y es que trabajamos muy bien con ella».

Al respecto, el concejal aseguró que los hosteleros, empresas náuticas y vecinos están representados. «Podremos valorar la posibilidad de incluir más asociaciones en un futuro cercano. No tenemos ningún problema con todo el que venga a sumar y a aportar», aseveró.