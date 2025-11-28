La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo del edificio en obras. Pablo Sánchez / AGM

Luz verde para las obras de rehabilitación del edificio de Salud Pública de Cartagena

Una vez adjudicadas, deberán estar terminadas en un plazo de 15 meses y ampliarán la capacidad del edificio para prestar servicios

Cartagena

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:34

El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma autorizó este jueves la contratación de las obras de rehabilitación sostenible del edificio de Salud Pública de Cartagena, situado en la calle San Agustín, con un presupuesto base de licitación que asciende a 2.082.489 euros.

La ejecución de la reforma tendrá un plazo de 15 meses desde la obtención de todos los permisos y consistirá en la optimización funcional del edificio, con la creación de ocho nuevos despachos, una nueva sala de reuniones y otra polivalente. Todo ello supondrá ampliar la capacidad de prestación de servicios de Salud Pública y de la Inspección de Servicios Sanitarios en Cartagena.

El inmueble consta de tres plantas y tiene una superficie total construida de 2.656 metros cuadrados. Actualmente alberga diferentes servicios administrativos y el Laboratorio Integrado de Salud Pública.

Además, esta iniciativa traerá consigo la modernización de las instalaciones y la reforma y rehabilitación energética del edificio. Así, se llevará a cabo la sustitución de la carpintería exterior de la fachada y se pondrá en marcha una instalación fotovoltaica.

El proyecto recoge también otros trabajos previstos como la reforma integral del sistema de climatización, de fontanería y la instalación de una red de voz y datos. Se mejorará, asimismo, el rendimiento energético de la iluminación mediante leds y con la instalación de sistemas de control y regulación.

También se favorecerá la accesibilidad para usuarios con movilidad reducida o discapacidad con la instalación de un ascensor y aseos adaptados, pavimento táctil y puertas automáticas.

