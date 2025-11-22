La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El juzgado avala la Relación de Puestos de Trabajo municipal aprobada en 2023 en Cartagena

SIME y CCOO celebran la decisión del tribunal al considerar que evita un perjuicio económico a cientos de trabajadores

LA VERDAD

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:31

El Juzgado de Lo Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena ha respaldado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Cartagena, que fue aprobada en Junta de Gobierno el 29 de septiembre de 2023. El tribunal no ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la anterior presidenta de la Junta de Personal, al considerar que «no tenía legitimidad para impugnar la RPT puesto que ella misma obtuvo una mejora».

Desde los sindicatos SIME y CCOO celebraron esta decisión del juzgado ya que consideran que «la RPT continúa plenamente vigente, lo que supone una buena noticia para el conjunto del personal municipal, ya que evita un perjuicio económico para cientos de trabajadores».

Según los representantes sindicales, en caso de que el tribunal hubiese fallado a favor de la demandante, podría haber supuesto «la reversión de niveles y complementos de destinos otorgados en la actualización de la RPT. La pérdida de mejoras retributivas ya aplicadas desde 2023. Y, en un escenario especialmente grave, la devolución de cantidades ya percibidas por la plantilla, generando una enorme inseguridad económica». Para ambos sindicatos la sentencia también refuerza la necesidad de que «cualquier proceso de impugnación tenga fundamento y sentido para evitar riesgos colectivos».

En su comunicado, SIME y Comisiones Obreras destacan del fallo del tribunal que la mejora a la que alude es que la demandante pasó del nivel 27 al 29, con un incremento retributivo superior a 400 euros de complemento específico. Además, destaca que «no puede actuar como mera defensora abstracta de la legalidad», cuando ni siquiera se recurre en nombre del sindicato sino como persona individual.

