La inseguridad lleva a vecinos de la calle Tirso de Molina de Cartagena a vallar una plaza

Una pequeña plaza de la calle Tirso de Molina se ha convertido desde hace meses en un foco de inseguridad para los cerca de ... ochenta vecinos que viven en los dos edificios copropietarios de dicho espacio. Cada noche, en la plaza se reúnen cinco personas consumiendo drogas, hacen allí sus necesidades, algunas mantienen relaciones y también duermen. Una situación insostenible que ha llevado a los vecinos a tomar la decisión de vallar la plaza.

«Se ha convertido en una costumbre que vengan cuatro o cinco personas todas las noches a dormir a los bancos que tenemos en la plaza. Pero no sólo hacen eso, también tiran las botellas de cerveza, la comida y la bebida que les sobra a los jardines y luego orinan y defecan en los portales. Además, sales a sacar al perro y te encuentras escenas muy desagradables con personas drogándose o manteniendo relaciones sexuales», comentó el presidente de una de las dos comunidades de propietarios, Alejandro Saavedra.

Al tratarse de un espacio privado, para adecentar este espacio, las comunidades de propietarios tuvieron que contratar un servicio de limpieza. «Contratamos este servicio para limpiar una basura que no producimos nosotros. Yo mismo he tenido que ponerme unos guantes del trabajo y recoger los cartones, las bolsas y la porquería que nos dejan aquí», afirmó.

La Policía Local les aconsejó cerrarla ya que, al estar abierta, sólo pueden limitarse a pedirles que se vayan

Los vecinos de ambos edificios han llamado a la Policía Local en numerosas ocasiones, pero al no estar vallado los agentes se limitan a pedirles que se marchen de la zona. «La Policía nos ha dicho que lo único que pueden hacer es decirles que se vayan, pero que si no lo cerramos van a volver al día siguiente y eso es lo que está pasando. Así que se ha votado y vamos a hacer una derrama para vallarlo e intentar ponerle solución a esta situación», afirmó.

Esconden droga en el jardín

Según Saavedra varios residentes han sido testigos de cómo una de las personas que acude a la plaza a dormir «guardaba droga en bolsas de plástico en los jardines y luego venía otra persona y la cogía».

Ambos edificios cuentan con bajos comerciales en los que actualmente hay una panadería, una copistería y una peluquería, cuyos gerentes se mostraron a favor de la decisión de los vecinos. Entienden que la instalación de la valla no tiene por qué afectarles a su negocio, pero sí contribuirá a dotar de mayor seguridad a la zona, especialmente cuando se trata de un vecindario mayoritariamente de edad avanzada.

Algo sobre lo que el responsable vecinal también hizo alusión. «Las personas que vienen aquí tienen peleas y provocan situaciones incómodas con la gente mayor que vive en los edificios. Han llegado a amenazarlos e insultarlos y no queremos que eso vuelva a pasar ni que vaya a peor».

La esperanza de estos vecinos es que, una vez instalado el cerramiento, «en caso de que vuelvan a entrar la Policía sí pueda actuar y los saque de nuestra plaza. Lo único que queremos es darles facilidades a los agentes para que nos puedan ayudar».

El proyecto ya está aprobado por la mayoría de los propietarios de los dos inmuebles y las obras comenzarán en breve. En cuanto a si el vallado puede suponer un problema para que puedan acceder a la zona vehículos de emergencia, Saavedra indicó que «está todo planificado y medido por un arquitecto para que el tipo de valla que instalemos no impida el paso a los vehículos de emergencia».

Más de 18.000 euros para evitar que la situación continúe

Entre la derrama para instalar la valla y el refuerzo de la iluminación que llevaron a cabo hace unos meses, estos ochenta vecinos llevan gastados más de 18.000 euros para acabar con esta situación. «Hace tres o cuatro meses reforzamos la iluminación de las cuatro esquinas de la plaza como medida disuasoria, pero no ha servido de nada. Estamos pagando un servicio de limpieza por la cantidad de basura que nos dejan aquí y ahora hemos aprobado la derrama para cerrarla», afirmó.