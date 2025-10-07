La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos personas caminan junto a la plaza privada de la calle Tirso de Molina. Pablo Sánchez/ AGM

La inseguridad lleva a vecinos de la calle Tirso de Molina de Cartagena a vallar una plaza

Es un espacio con jardín y bancos, propiedad de dos edificios, en el que cada noche van personas a consumir drogas, hacer sus necesidades y dormir

Eva Cavas

Martes, 7 de octubre 2025, 22:51

Una pequeña plaza de la calle Tirso de Molina se ha convertido desde hace meses en un foco de inseguridad para los cerca de ... ochenta vecinos que viven en los dos edificios copropietarios de dicho espacio. Cada noche, en la plaza se reúnen cinco personas consumiendo drogas, hacen allí sus necesidades, algunas mantienen relaciones y también duermen. Una situación insostenible que ha llevado a los vecinos a tomar la decisión de vallar la plaza.

