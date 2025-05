Las patrullas vecinales de La Aljorra evitan un nuevo robo en su primera actuación

Eva Cavas Cartagena Sábado, 31 de mayo 2025, 07:49 | Actualizado 08:30h. Comenta Compartir

Unas 40 personas se sumaron el pasado jueves por la noche a la primera jornada de patrulla vecinal en La Aljorra para tratar de poner coto a la inseguridad. Equipados con chalecos reflectantes y formando un gran grupo, los vecinos han optado por retomar esta medida tras más de ocho años esperando un refuerzo de efectivos que nunca llega.

Los residentes pudieron constatar la utilidad de estas patrullas la primera noche, ya que uno de ellos, Manuel Martínez explicó que «anoche mismo se metieron en una casa, lo que pasa es que nos vieron y salieron corriendo, pero esto está a la orden del día. Casi todos los días nos encontramos con contenedores quemados, coches vandalizados y ruedas rajadas. No podemos continuar así».

Manuel Martínez, que ha sido víctima de los robos hasta en tres ocasiones en el último mes y medio, señaló que tiene denuncias para constatarlo. «En ese tiempo han entrado dos veces a robar a mi casa y la tercera me robaron la cadena con el crucifijo y una placa de alerta médica. Fue una chica que se me acercó diciendo que se le había perdido el perro, parecía muy nerviosa y no paraba de darme golpecitos en el hombro y cuando me di cuenta ya se había subido a un coche y salía a toda prisa», afirmó.

Los residentes piden más personal de Guardia Civil y Policía Local, así como facilidades para poner las denuncias en el pueblo

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca (PP), afirmó en el Pleno municipal del pasado jueves que, en una reciente reunión con el jefe de la compañía en Cartagena, pudo constatar que «en La Aljorra hay seis denuncias puestas y ninguna es por un delito contra el patrimonio». El edil insistió en que los vecinos deben poner denuncias siempre que se cometa un acto delictivo.

Sobre la falta de denuncias se pronunció también el presidente de la Asociación de Vecinos del pueblo, Francisco Cavas, quien afirmó que eso también es consecuencia de la escasez de efectivos. «La semana pasada, el cuartel de Guardia Civil estuvo cerrado varios días porque sólo había un efectivo. En La Aljorra somos 6.000 habitantes y muchos son gente mayor que no tienen coche ni forma de desplazarse. Lo que pedimos es que nos pongan facilidades para poder poner las denuncias, ya sea con un Guardia Civil aquí en el pueblo o con el Policía Local que hay en la Omita».

Más efectivos en junio

Desde Delegación de Gobierno confirmaron que en esa zona se ha detectado un «leve y puntual» incremento de hechos delictivos «sobre los que hay varias investigaciones en marcha que pronto esperamos darán resultados positivos». Las mismas fuentes apuntaron que «hay un concurso de vacantes en marcha cuya adjudicación será en junio y tras el que esperamos un incremento importante del catálogo en todos los cuarteles de la Región, incluidos los de Cartagena y Mar Menor».