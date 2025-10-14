La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los operarios continuaban ayer trabajando en la cubierta del pabellón de Infantil del centro. AC

Las goteras obligan a retrasar más la vuelta de Infantil al colegio de El Bohío de Cartagena

Los padres temen que los niños no puedan regresar a su centro hasta el segundo trimestre, tras esta nueva demora

Eva Cavas

Martes, 14 de octubre 2025, 01:16

Comenta

Los alumnos de Educación Infantil del colegio San Cristóbal de El Bohío tendrán que quedarse un poco más de lo esperado en las instalaciones de ... la Escuela Infantil Jardines. Así lo confirmó ayer el consejero de Educación, Víctor Marín, tanto al equipo directivo del centro como a la presidenta de la Ampa, debido a las goteras encontradas en la cubierta del pabellón de Infantil del colegio de El Bohío.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  2. 2 El agua potable tardará varios días en regresar a los municipios de la Región de Murcia afectados por la dana
  3. 3

    El Miteco tiene por delante más de veinte obras contra las inundaciones en la Región de Murcia por 814 millones euros
  4. 4 Las lluvias vuelven a la Región de Murcia: alerta amarilla para este lunes
  5. 5 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  6. 6 Seis heridos, dos de ellos graves, en una colisión entre un camión y un coche en Jumilla
  7. 7

    Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga de funcionarios si no suben los salarios
  8. 8 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 13 al 17 de octubre en la Región de Murcia
  9. 9 La venta de paquetes perdidos vuelve a Murcia
  10. 10

    El castillo de la Atalaya de Cartagena continúa sin un uso definido casi 10 años después de su compra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las goteras obligan a retrasar más la vuelta de Infantil al colegio de El Bohío de Cartagena

Las goteras obligan a retrasar más la vuelta de Infantil al colegio de El Bohío de Cartagena