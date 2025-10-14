Las goteras obligan a retrasar más la vuelta de Infantil al colegio de El Bohío de Cartagena

Los alumnos de Educación Infantil del colegio San Cristóbal de El Bohío tendrán que quedarse un poco más de lo esperado en las instalaciones de ... la Escuela Infantil Jardines. Así lo confirmó ayer el consejero de Educación, Víctor Marín, tanto al equipo directivo del centro como a la presidenta de la Ampa, debido a las goteras encontradas en la cubierta del pabellón de Infantil del colegio de El Bohío.

Una nueva demora que ya ha sido comunicada a los padres de los alumnos, cuya presidenta, Mayte Martínez, se mostró ayer poco esperanzada en que los niños puedan regresar a su centro antes del segundo trimestre.

«Me habría gustado que nos dieran una fecha más exacta, aunque me han asegurado que es cuestión de unos días que puedan concretarla. Lo que estamos viendo es que hasta el segundo trimestre no van a volver y se lo he dicho a ellos. La previsión inicial era mediados de octubre o principios de noviembre, así que, con este nuevo retraso, yo creo que en diciembre nos metemos seguro», declaró Martínez.

Las filtraciones de agua fueron provocadas por las intensas lluvias que azotaron el municipio entre el jueves y el viernes de la pasada semana, aunque tanto desde el centro como desde la propia Consejería destacaron que la parte del centro en la que las obras ya han finalizado y donde dan actualmente clase los alumnos de Primaria «se encuentra en perfecto estado». «El ala de Primaria está ya completamente impermeabilizada y el agua no ha entrado en ninguna de las clases ni zonas comunes», afirmaron desde el equipo directivo.

Tanto el consejero, Víctor Marín, como el concejal de Educación del Ayuntamiento de Cartagena, Nacho Jáudenes, acudieron ayer a visitar el colegio para comprobar en qué medida había afectado la dana 'Alice' a la zona de Infantil, que todavía continúa en obras.

Desde la Consejería recordaron que el colegio se encuentra en obras por el cambio de cubiertas e instalación de placas solares y «debido a las lluvias se ha producido acumulación de agua en el pabellón de Infantil, que ya está completamente seco gracias a los trabajos realizados en coordinación con el Ayuntamiento de Cartagena».

El cambio de cubiertas y la instalación de placas solares en el colegio San Cristóbal es una obra de gran envergadura que supone una inversión que supera los 450.000 euros. Fuentes de la Consejería avanzaron que «las obras están próximas a su finalización, son totalmente seguras y compatibles con la actividad docente».