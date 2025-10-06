La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El solar donde se ubicaba el cuartel de la Guardia Civil está ahora totalmente tomado por la maleza. Antonio Gil / AGM

El Gobierno descarta la reconstrucción del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena

El Ejecutivo central señala, a preguntas del PP, que debe priorizar nuevas actuaciones de reparación de otras instalaciones

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:58

Comenta

La reconstrucción del cuartel de la Guardia Civil ya no está de momento en los planes del Gobierno de España. Esa es la respuesta que ... ha recibido del Ejecutivo central el senador del PP Francisco Bernabé. El también exalcalde de La Unión y exdelegado del Gobierno anunció este verano que volvería a preguntar al gobierno de coalición de PSOE y Sumar por la situación del cuartel derribado por su mal estado estructural y que mantiene a los agentes y a sus familias reubicados provisionalmente en un antiguo colegio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  2. 2 Ouigo refuerza el servicio entre Murcia y Madrid con una nueva frecuencia diaria a partir del 14 de diciembre
  3. 3 Diez kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  4. 4

    Los procesos de estabilización hacen fijos a más de 12.500 interinos de la Comunidad
  5. 5 Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena
  6. 6

    Los grados de FP que tiene pleno empleo y pero que se quedan con plazas vacantes en la Región de Murcia
  7. 7

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  8. 8 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
  9. 9

    La recuperación de la Marina del Carmolí arranca este mes tras cuatro años de trámites
  10. 10 Herido grave en Lorquí tras caerle encima una viga en el polígono El Saladar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Gobierno descarta la reconstrucción del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena

El Gobierno descarta la reconstrucción del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena