El PP acusa al Gobierno de Sánchez de «falta de interés» por construir el nuevo cuartel de Guardia Civil de Cartagena El senador Francisco Bernabé lamenta que, dos años después de la demolición de las antiguas instalaciones, «sólo tenemos un solar abandonado y lleno de matorrales»

EP Jueves, 14 de agosto 2025, 12:44 | Actualizado 14:14h.

El PP de la Región de Murcia denunció este jueves la «falta de interés» del Gobierno de Pedro Sánchez por construir el cuartel de Guardia Civil de Cartagena «tras dos años del desalojo del antiguo», según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Para el senador 'popular' Francisco Bernabé, se trata de un «nuevo castigo a Cartagena» del Ejecutivo central, a quien le exigió que «aclare el estado administrativo de todo el procedimiento». Bernabé hizo estas declaraciones acompañado por la también senadora Antonia López Moya; los diputados nacionales Violante Tomás y Juan Luis Pedreño y las ediles cartageneras Francisca Martínez y Cristina Mora.

El senador recordó que el Ministerio del Interior derribó en 2023 el anterior cuartel y anunció disponer de 32 millones para construir el nuevo, comprometiéndose a ejecutar el proyecto en un plazo de 30 meses. Sin embargo, «dos años después sólo tenemos un solar abandonado y lleno de matorrales en donde se encontraba la antigua Casa Cuartel de la calle Ángel Bruna», lamentó.

En este sentido, el parlamentario del PP explicó que en octubre de 2024 el Gobierno de la Nación anuló el procedimiento de urgencia para la construcción del nuevo cuartel y criticó que desde entonces «no ha habido más noticias al respecto». Es por ello que Bernabé sospecha que «no hay dinero para la casa cuartel y que, si ha existido alguna vez, se está dedicando a pagar los oscuros pactos que tiene el gobierno de Sánchez con sus socios separatistas y comunistas».

El senador del PP afirmó que el Grupo Popular en el Senado solicitó hace un año explicaciones al Gobierno por la «paralización» del proyecto y que aún no ha obtenido respuesta, lo que es el «evidente ejemplo» de que «el PSOE se ha olvidado por completo de las 86 familias que fueron desocupadas de sus casas y de los agentes que allí trabajaban, que ahora están repartidos por los municipios de la comarca».

Por eso, anunció la presentación de una nueva batería de preguntas en las Cortes Generales en la que se exigirá al Ministerio del Interior conocer «si hay proyecto de construcción y si dispone de presupuesto» para las nuevas dependencias, así como los plazos de licitación y ejecución de las obras, «si es que los hay», con el fin de «devolver a los cartageneros unas instalaciones que garanticen la seguridad ciudadana en el municipio».

A juicio de Bernabé, «Cartagena se merece un cuartel de la Guardia Civil acorde a sus características de gran ciudad y para eso el Ministerio debe dar de inmediato y de una vez por todas los pasos reales con el fin de que se convierta en una realidad», algo que ve «difícil» porque «el Gobierno de Sánchez miente continuamente y jamás cumple sus promesas».

«Basta ya de castigos a Cartagena y a los cartageneros, a esos castigos a los que Sánchez nos está sometiendo de continuo y que vemos a diario con la situación que estamos padeciendo con este cuartel de la Guardia Civil, con la llegada, que nunca llega, de la alta velocidad, con la ampliación, que no autoriza, del Puerto o con la construcción, que jamás empieza, de la nueva Ciudad de la Justicia», concluyó.