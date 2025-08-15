La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
«En la gola manda el que llega primero, y el último se va con las manos vacías… o con la cabeza rota».
Fotohistoria de Cartagena

Cuando Cartagena y Murcia se disputaban peces… y a veces cadáveres

La pugna por el Mar Menor llegaba a las orillas, a los botes y, en no pocas ocasiones, a los puños y al remo

Luis Miguel Pérez Adán

Luis Miguel Pérez Adán

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:37

Si cree usted que las rivalidades entre ciudades son cosa de fútbol, es que no ha leído el documento cartagenero de 1490. Ahí, en pergamino ... fino y con letra que ni el mejor notario del barrio, los Reyes Católicos revocaban la sentencia del corregidor mosén Juan Cabrero, que había intentado conceder a Murcia, en arriendo a Sancho de Arróniz, la exclusiva de la albufera de Cabo de Palos -nuestro actual Mar Menor-. Cartagena, ofendida y guerrera, se fue directa a la Corona y logró un revés regio que aún huele a victoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 65 años en Murcia tras dispararse accidentalmente con un arma
  2. 2 Un hombre, en la UCI tras atragantarse al comer un bocadillo en San Javier
  3. 3

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  4. 4 Llega lo peor de la ola de calor a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso rojo por temperaturas de hasta 45 grados
  5. 5 El Murcia rompe el acuerdo de patrocinio con la familia Gálvez
  6. 6 Una guía para sobrevivir al 15 de agosto en la ciudad de Murcia
  7. 7

    Ser abonado del Real Murcia tiene premio
  8. 8 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 15 de agosto de 2025
  9. 9

    La UMU retrocede en el ranking de universidades mundiales
  10. 10

    El desinterés de la industria minera obliga a ofertar permisos para nuevos yacimientos en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cuando Cartagena y Murcia se disputaban peces… y a veces cadáveres

Cuando Cartagena y Murcia se disputaban peces… y a veces cadáveres