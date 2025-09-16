Así es el faro de Cabo de Palos por dentro: la visita para descubrir todos sus rincones

María Ramírez Martes, 16 de septiembre 2025, 09:40 Comenta Compartir

El faro de Cabo de Palos atesora historia, patrimonio y muchas leyendas. Es un icono de la Región de Murcia, no solo por su imponente presencia sobre un promontorio rocoso, sino por el legado que lleva a sus espaldas. Su historia se remonta al 1863, cuando se inició su construcción en una pequeña península de unos 600 metros. Llegó para sustituir a la antigua torre vigía e iluminar la costa para que las embarcaciones realizaran sus travesías. Así lo hizo desde el 31 de enero de 1865, día en el que sus focos se prendieron por primera vez.

El edificio ha tenido distintos usos a lo largo de su trayectoria. Uno de ellos fue el de la Escuela Teórico-Práctica de Torreros, que inició diez años después de su inauguración y residió en este enclave hasta el 1900. Se trataba de un centro donde se formaron los aspirantes a esta profesión. Posteriormente, tuvo diversas modificaciones: fue electrificado en 1960, en 1971 se sustituyó la óptica, los aparatos y la linterna por las que todavía dispone y en 1973 se incluyó la instalación de radio-faro. Este año, el faro fue declarado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Cómo visitarlo

El edificio tiene en su planta la forma de un cuadrado de unos 20 metros de longitud. Consta de dos pisos y la altura hasta la coronación del pretil es de 11,60 metros. Los muros de fachada son de sillería y tienen 65 centímetros de espesor en el zócalo, 60 centímetros en el resto del primer piso y 50 centímetros en el segundo. La torre está situada en el centro y consta primero de un prismático de 12,50 metros de altura. En la parte superior y a la altura de 43 metros de altura se exhibe el capitel de la torre y una gran moldura formada por una cornisa muy saliente sostenida por 16 ménsulas. Sobre la cornisa se eleva un torreón de 2,20 por 3,20 metros. Se trata de uno de los faros más altos de España.

Civitatis

Más de 300 escalones, un balcón a casi 80 metros sobre el nivel del mar y unas vistas privilegiadas. Todo ello se puede descubrir gracias a las visitas guiadas que se organizan en su interior. Los pases se realizan cada 30 minutos, en horario de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, con un aforo máximo de diez personas por grupo, por lo que es necesario reservar con antelación. Según la página web oficial, abre sus puertas los 365 días del año y es una visita guiada, donde un profesional acompaña a los visitantes durante todo el recorrido.

El precio de la entrada es de 6 euros y se debe comprar por internet. Cabe destacar que la página advierte de que las reservas deben realizarse con un mínimo de 48 horas de antelación. No obstante, se puede comprar en otros portales, como Civitatis, aunque el precio puede variar. No se permite el acceso a menores de 12 años por las características de las instalaciones y la elevada complejidad de evacuación.

Durante el recorrido, se podrá conocer aspectos como la geografía física del entorno, su historia, los naufragios acontecidos, las características de su arquitectura y las peculiaridades de su funcionamiento. Sin duda, una oportunidad única para ponerse en la piel de quienes cuidaban de su luz y sentirse farero por un día en uno de los lugares más emblemáticos de la Región de Murcia.