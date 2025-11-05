El exalmirante del Arsenal Pedro de la Puente pregonará la Semana Santa de Cartagena La decisión, comunicada este miércoles a la alcaldesa, fue ratificada por unanimidad de los integrantes de la Junta de Cofradías

Pedro Luis de la Puente, durante su toma de posesión como Almirante del Arsenal en 2020.

Jesús Nicolás Cartagena Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:47

La Semana Santa de Cartagena 2026 será pregonada por Pedro Luis de la Puente García-Ganges, Almirante Jefe del Arsenal de Cartagena hasta marzo de 2024, a propuesta de la Junta de Cofradías y que fue aprobada por unanimidad.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha anunciado este miércoles que De la Puente será el pregonero oficial de la próxima Semana de Pasión, de Interés Turístico Internacional, tras la tradicional recepción en el Palacio Consistorial a la Junta de Cofradías, que preside Javier Pavía, Hermano Mayor de la Cofradía del Socorro, y que ha estado acompañado por los hermanos mayores de la Cofradía Marraja, Francisco Pagán, la Cofradía California Pedro Ayala, y el Resucitado, Marién García Boj.

Al conocer la noticia, Arroyo ha manifestado su «enorme satisfacción» por esta elección, ​ «contar con De la Puente es un privilegio que simboliza el inquebrantable vínculo entre la Armada y nuestra Semana Santa, que se renueva y se hace presente cada año en algunos de los momentos más emblemáticos y populares de la celebración». Con la participación de la marinería y que, en su caso, se hace personal, pues, tal y como él mismo recordó, tiene cuatro nietos que son «cartageneros de corazón».

La alcaldesa destacó además que De la Puente es un hombre de mar y de fe, con una trayectoria militar intachable y un gran amor por Cartagena. «Estamos convencidos de que, después de haber sido la máxima autoridad del Arsenal, ofrecerá un Pregón emotivo y de una profundidad que honrará nuestro patrimonio y procesiones».

​Por su parte, el presidente de la Junta de Cofradías, Javier Pavía, señaló que la elección responde al deseo de la institución de honrar a quienes han servido a la ciudad desde puestos de máxima responsabilidad.

El pregonero de 2026 es una figura destacada en la Armada Española, con una dilatada carrera que le llevó a comandar buques icónicos como el submarino Delfín y el buque de investigación oceanográfica Hespérides. Ascendido a vicealmirante en 2020, estuvo al frente del Arsenal de Cartagena, una etapa que afianzó sus lazos con la ciudad. Posteriormente, culminó su carrera castrense como Almirante Jefe de Personal de la Armada, jubilándose el pasado junio.

​Pedro de la Puente García-Ganges ingresó en la Armada en 1979 y es diplomado en Guerra Naval, especialista en submarinos y armas submarinas. Aunque nacido en Madrid, su vinculación profesional y familiar con Cartagena es muy intensa.

El acto del pregón de la Semana Santa 2026 se celebrará en la fecha y lugar habituales, siendo uno de los momentos más esperados en la antesala de la Pasión cartagenera.