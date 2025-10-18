La Consejería instala jaulas en Cartagena para capturar a los jabalíes

Los jabalíes que visitan asiduamente los barrios del oeste de Cartagena han encontrado un parque recreativo en los jardines del Plan Rambla. Mientras ... desde el Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente continúan con su acción coordinada, las piaras no han perdido ocasión de aprovechar las últimas lluvias para hacer de las parcelas próximas a la avenida del Cantón su particular patio de recreo. Más si cabe después de que el espacio lo abandonarán los feriantes, las tropas y las legiones.

Según ha podido atestiguar este periódico de vídeos recientes grabados por vecinos de la zona, estos 'cerdos salvajes' han podido ser vistos, ya no solo cruzando peligrosamente las calles entre el paso de los coches, sino también, lo más insólito, dándose un refrescante baño en algunos terrenos que, debido a su baja cota, han quedado encharcados tras el paso de la dana 'Alice'. Chapoteando y rebozándose en el lodo como si estuvieran en su pocilga.

Desde la Consejería que dirige el consejero Juan María Vázquez señalan por su parte que el procedimiento establecido para su captura sigue su curso según el guión establecido. «La jaula ya está puesta, pero esto no es cuestión de un solo día. Una vez que los cebaron en la zona, hay que seguir, pero con la jaula puesta», informaron portavoces autorizados a este periódico.

Según las primeras estimaciones de la Consejería a partir de la primera puesta de cebos en un lugar habilitado y seguro –cuya ubicación es secreta por motivos de seguridad–, el grupo podría estar formado por una treintena de individuos.

Por la parte municipal, la operación está siendo guiada por el concejal José Ramón Llorca, quien espera dar por solventado el asunto a lo largo de este mes. El edil señaló a este diario que los jabalíes cuyas imágenes se viralizaron en redes sociales corresponden a un grupo de unos 15. Todos ellos, apunta el concejal, guiados por un macho –el de mayor edad– y entre los que hay algunos ejemplares jóvenes.

Si bien las visitas de estos animales son frecuentes en barrios como el de la Concepción, la alarma saltó este pasado agosto cuando la Asociación de Vecinos de Nueva Cartagena avisó en sus redes sociales de una incursión nocturna. Hasta ese momento no se tenía constancia de que hubieran penetrado tan adentro en la ciudad. Anteriormente, sí se han realizado batidas en años anteriores en otros puntos del municipio poco habitados como Lo Poyo, Calblanque o El Carmolí.

El protocolo que sigue la Consejería consta de varios pasos. El primero es la colocación de cebos, con los cuales los agentes observan primero el número de ejemplares y si se muestran receptivos al alimento que se les ofrece. Esta fase puede dilatarse en torno a 10 días. Una vez hechas todas las comprobaciones, se colocan las jaulas. Según señalan desde el Ejecutivo regional, lo que indica la vigente normativa europea es que los animales deben ser abatidos una vez están ya enjaulados porque la legislación no permite su traslado. Una vez muertos, los cadáveres son trasladados a un gestor autorizado de residuos con el que trabaja la Consejería.

El jabalí no suele atacar al ser humano de manera espontánea, pero puede ser peligroso si se siente acorralado o si alguien se acerca demasiado a una hembra con crías. En este sentido, se recomienda no acercarse a ellos –menos aún si se va con un perro–, alimentarlos y llamar a emergencias en caso de avistamiento.

«Un coche tuvo que pegar un frenazo para no arrollarlos»

La presencia de jabalíes en entornos urbanos, como las proximidades del estadio Cartagonova, está dejando escenas de auténtico riesgo. Así lo atestigua un residente de Tentegorra a este periódico. Este vecino, que prefiere permanecer en el anonimato, vivió una escena insólita la pasada noche del martes. Antonio –nombre ficticio– relata a este diario que conducía por la calle Peroniño en dirección al Palacio de Deportes cuando se topó con una piara.

Según narra, el avistamiento tuvo lugar alrededor de las 22.15 horas. «Antes de llegar al Palacio y al colegio Atalaya, los vi en el campo que hay a la izquierda de Peroniño. No llegaron a cruzarse delante de mí, pero paré el coche al verlos. Justo en ese momento pasó un autobús urbano que estuvo a punto de llevárselos por delante. Afortunadamente iba despacio y pudo reaccionar a tiempo», explica.