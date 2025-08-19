La incursión nocturna de unos jabalíes pone en guardia a los vecinos de Nueva Cartagena La Asociación de Vecinos asegura que es la primera vez que los observan en zona urbana y que la misma manada habría estado en Los Dolores

Jesús Nicolás Martes, 19 de agosto 2025, 21:06 Comenta Compartir

Los vecinos de Nueva Cartagena se encuentran sorprendidos y preocupados tras la aparición de una manada de jabalíes en plena zona urbana. Por primera vez en el barrio, varios ejemplares fueron grabados durante la primera semana de agosto merodeando por el paseo peatonal de la avenida de Nueva Cartagena, junto al conocido popularmente como «parque de la hormiga», cerca del bar Flamingo.

El presidente de la Asociación de Vecinos, Antonio Molina, confirma a este periódico la alarma que ha generado el suceso. «Este es el primer año que se han visto. El vídeo fue grabado en el paseo peatonal, junto a la zona de juegos infantiles. A los cuatro o cinco días, la misma manada fue vista en el McDonald's de la avenida Juan Carlos I de Los Dolores, también de madrugada».

Los hechos ocurrieron, según relata, entre las 3 y las 4 de la mañana, horas en las que Molina supone que los animales habrían encontrado poca circulación y se adentraron sin dificultad en el núcleo urbano. Su hipótesis es que los jabalíes proceden de la zona de Tentegorra y que la escasez de alimento en su hábitat natural podría estar empujándolos a buscar comida en áreas residenciales. «Llevo 15 años al frente de la asociación y más de 20 viviendo aquí y nunca los había visto», señala.

La propia asociación vecinal compartió en sus redes sociales el vídeo, que acumula centenares de reproducciones, en el que se observa cómo los animales recorren los parterres del parque mientras un grupo de jóvenes permanece cerca, a apenas unos metros de los jabalíes y de las viviendas. En la misma publicación alertaban a los vecinos de que tuvieran cuidado, porque si estos animales se sienten atacados pueden ser agresivos.

La presencia de jabalíes en Cartagena sí es común en lugares como Calblanque, Lo Poyo, El Carmolí y Escombreras. Sin ir más lejos, en febrero del año pasado la Comunidad organizó a petición del Ayuntamiento una batida con la colaboración de la Federación de Caza de la Región de Murcia y COAG Murcia en la que se dio muerte a 83 ejemplares, la mayoría hembras.

Daños en cultivos

Este tipo de actuaciones suelen ser requeridas sobre todo por los agricultores, que padecen los destrozos que estos animales causan en sus cultivos. Sin embargo, la proliferación de este animal en entornos urbanos no deja de crecer a nivel nacional ante la falta de alimento en su medio natural y la ausencia de depredadores. En este sentido, aprovechan la noche para moverse con libertad y se sienten atraídos por restos de basura, parques con césped y zonas de riego.

El jabalí no suele atacar al ser humano de manera espontánea, pero puede ser peligroso di se siente acorralado o si alguien se acerca demasiado a una hembra con crías. En este sentido, se recomienda no acercarse a ellos -menos aún si se va en compañía de un perro-, no alimentarlos y llamar a emergencias en caso de avistamiento.

Temas

Animales

Cartagena