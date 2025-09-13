La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una piara de jabalíes cruza la avenida del Cantón, cerca del estadio Cartagonova, en un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales.

Una piara de jabalíes cruza la avenida del Cantón, cerca del estadio Cartagonova, en un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales. LV

Los jabalíes que están entrando en los barrios al oeste de Cartagena serán capturados y abatidos

El Ayuntamiento está estudiando la ubicación más idónea y segura para colocar unas jaulas y atajar la entrada de estos animales en zona urbana

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:04

En las últimas semanas pasear a altas horas de la noche por los barrios del oeste de la ciudad se ha convertido en sinónimo de ... sustos. Y no porque algún delincuente ande suelto, sino porque hay un animal salvaje que, hambriento, está tratando de buscar alimento durante esos momentos en los que la gente duerme y los vehículos reposan en sus garajes. La falta de comida en los montes del entorno de la ciudad está llevando a grupos de jabalíes a tratar de buscarse el pan entre las calles, las mismas que, de día, lucen atestadas de coches, viandantes y mascotas, con el riesgo que eso conlleva de posibles accidentes de tráfico por atropello de fauna o de ataques a algún vecino despistado.

