Cierran los comercios del edificio de la calle Honda de Cartagena donde hubo un desprendimiento

Los vecinos del edificio de la calle Honda donde se produjo un desprendimiento a principios de este mes tendrán que esperar para poder regresar ... a sus casas. Los técnicos municipales, tras evaluar el estado del edificio, ubicado junto al Foro Romano, han determinado que es preciso mantenerlo precintado. Incluídos sus bajos comerciales.

Según pudo constatar 'in situ' este periódico, tanto el portal como los acceso a los bajos lucen con cintas de los Bomberos, la Policía Local o el Ayuntamiento, impidiendo el acceso, por ejemplo, a uno de los pocos locales de ocio nocturno que tenían buena acogida de público en el centro histórico de la ciudad.

Según informaron fuentes municipales a este diario, los vecinos conocían de la problemática que presentaba este inmueble desde hacía tiempo. «Un informe técnico elaborado en 2018 ya alertaba a los residentes sobre el peligro estructural de las viviendas. En la actualidad, los vecinos afectados continúan desalojados a la espera de que se subsanen las deficiencias detectadas», señalaron.

Además, como medida preventiva adicional, insistieron desde el Consistorio en que «se ha procedido al cierre de dos locales comerciales ubicados en la planta baja del edificio». La reapertura de estos espacios y el retorno de los residentes a sus hogares, ratifican, «están condicionados a la corrección de las deficiencias señaladas en el informe».

Los vecinos se sobresaltaron el sábado 6, cuando se produjo el derrumbe parcial de la escalera interior. La finca, que data de 1885 según el Catastro, había sido rehabilitada recientemente.

El jefe de Bomberos ordenó entonces el desalojo inmediato y el precinto del inmueble ante el peligro de nuevos desprendimientos. Los efectivos apuntalaron la estructura mientras las familias eran evacuadas y atendidas por Servicios Sociales. La calle incluso tuvo que ser temporalmente cerrada al acceso peatonal.