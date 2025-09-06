Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera Se trata de una finca antigua que había sido rehabilitada recientemente y que presenta riesgo de caída

Un edificio de la calle Honda de Cartagena tuvo que ser desalojado este sábado tras el derrumbe parcial de la escalera interior. Se trata de una finca antigua que había sido rehabilitada recientemente, pero que presenta riesgo de desprendimientos. El hundimiento no provocó heridos.

Ante esta situación, el jefe de Bomberos ordenó el desalojo inmediato de los residentes y el precinto del inmueble ante el peligro de nuevos hundimientos, mientras los efectivos de emergencias trabajan en el apuntalamiento de la estructura para evitar más daños. Todas las familias que viven en el edificio fueron evacuadas.

Además, la calle fue acotada y se cerró el acceso al tránsito peatonal. En la zona se encuentra también personal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena para atender a los afectados.