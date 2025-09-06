La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen del derrumbe de la escalera del edificio de Cartagena. Ayto.

Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera

Se trata de una finca antigua que había sido rehabilitada recientemente y que presenta riesgo de caída

LA VERDAD

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:32

Un edificio de la calle Honda de Cartagena tuvo que ser desalojado este sábado tras el derrumbe parcial de la escalera interior. Se trata de una finca antigua que había sido rehabilitada recientemente, pero que presenta riesgo de desprendimientos. El hundimiento no provocó heridos.

Ante esta situación, el jefe de Bomberos ordenó el desalojo inmediato de los residentes y el precinto del inmueble ante el peligro de nuevos hundimientos, mientras los efectivos de emergencias trabajan en el apuntalamiento de la estructura para evitar más daños. Todas las familias que viven en el edificio fueron evacuadas.

Ayto.

Además, la calle fue acotada y se cerró el acceso al tránsito peatonal. En la zona se encuentra también personal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena para atender a los afectados.

